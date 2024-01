Credit: Press

In novembre le Staves hanno annunciato che il prossimo 22 marzo, via Communion Records, pubblicheranno il loro quinto LP, “All Now”, che arriva a poco più di tre anni di distanza del precedente, “Good Woman“.

“All Now” non è solo il primo disco per la nuova label, ma anche il primo in duo per Jess e Camilla Staveley-Taylor, dopo che la sorella Emily ha (almeno momentaneamente) abbandonato la formazione di Watford per la nascita del suo primo figlio (anche se la sua voce è comunque presente in una manciata di canzoni anche su questo album).

Dopo l’uscita di “Good Woman”, le tre sorelle hanno dovuto affrontare la morte della madre e, mentre Emily si occupava del suo bimbo, Camilla ha dovuto curarsi per problemi sia fisici che mentali.

Alla fine del 2022 Jess ha iniziato a lavorare da sola in studio a Hackney, in seguito anche Camilla è rientrata nell’universo Staves e infine è entrato in gioco anche il produttore John Congleton (Sharon Van Etten, Angel Olsen), già al lavoro con loro per “Good Woman”.

Dopo aver condiviso la title-track “All Now”, ora la formazione inglese rilascia un secondo estratto, “I Don’t Say It, But I Feel It”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Il duo di Watford dice del brano: