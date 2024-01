Credit: Jonathan Turton

Come vi abbiamo anticipato qualche settimana fa, gli Zutons torneranno il prossimo 26 aprile, via ICEPOP, con il loro quarto LP, “The Big Decider”, che arrivo dopo quasi sedici anni dall’uscita di “You Can Do Anything“.

Il disco, che è stato prodotto da Nile Rodgers insieme a Ian Broudie, è stato registrato presso gli storici Abbey Road Studios di Londra.

Scritto sullo sfondo di un decennio e mezzo di esperienze vissute, è nato sotto il peso di tragedie familiari, vite perse e create, verifiche della realtà e verità domestiche affrontate e respinte. Sbattuto in forma sotto la spinta del vapore che solo le amicizie decennali – con tutti i loro disordinati litigi, i riappacificamenti, le rotture e, infine, l’amore – sono in grado di produrre, “The Big Decider” è diventato il suono dell’acqua che passa sotto i ponti, e l’amore per la musica, l’amore per l’altro e l’amore per la creazione insieme diventano la cosa più importante di tutte.

Ora la band inglese condivide il primo singolo dal nuovo LP, “Creeping On The Dancefloor”, di cui potete vedere il video qui sotto.

Il cantante e chitarrista Dave McCabe dice del brano: