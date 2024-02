Credit: Jonathan Weiner

I Crosses arriveranno in Italia nel mese di giugno.

Progetto elettronico cupo e malinconico di Chino Moreno dei Deftones e del producer poli-strumentista Shaun Lopez dei Far, ††† (Crosses) sono un viaggio onirico fra synth pop, dream pop, ambient e trip-hop, dove la melodia supera l’aggressione cruda ma non la perdita di equilibrio rasente alla follia.

Irrotti nella Top Ten della US Heatseekers già con il secondo EP, i Crosses sgomentano fin da subito la scena internazionale. Adottati prima dalla Sumerian Records per il primo full length, che schizza al 26esimo posto della Billboard 200 e compare nella US Top 40 Singles, e in seguito dalla Warner, i Crosses ammaliano nientemeno che Robert Smith (The Cure), Duff McKagan (Guns N’ Roses) e Chris Robyn (Far), con cui scaturiscono subito tre collaborazioni mozzafiato.

Comparse a Lollapalooza Chile, Soundwave e Quilmes Rock; una canzone nel videogioco «Batman: Arkham City» e una in «Need for Speed: Most Wanted», un remix di Rob Zombie incluso nell’album di quest’ultimo: per i Crosses questo mondo non è abbastanza. Vogliono tutto ciò che c’è oltre.

I ††† (Crosses) saranno in Italia per la prima volta in assoluto quest’estate, per due concerti ai confini del sogno – uno dei quali in una chiesa del 1300. Fan dei Deftones, della dark wave, di ciò che c’è oltre la realtà che conosciamo: non potete mancare.

Due appuntamenti con loro previsti per giovedì 13 all’Auditorium San Domenico di Foligno (PG) e per venerdì 14 all’Alcatraz di Milano.

I biglietti per il concerto umbro si possono trovare su “Ticketone.it‘, mentre quelli per il live lombardo su ‘Dice.fm‘.