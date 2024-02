Credit: press

“Qualcosa sta arrivando” e non è solo un’affermazione ma anche il titolo del nuovo singolo del musicista salernitano Gianmario Galano in arte I’m the villain.

Si chiama infatti “Something is coming” e sarà disponibile in digitale il 16 febbraio. Grande è la nostra gioia nel rendere ascoltabile e disponibile il brano il giorno prima, qui su IFB. Per la seconda volta dopo il singolo post – estivo “Summer’s gone” l’ intera produzione è di marchio “do It yourself” (interamente proveniente dal suo piccolissimo home studio), ma stavolta le sonorità le precedenti sonorità synth-wave lasciano spazio alla voce in primo piano e ad un’architettura elettro-acustica di vena più cantautorale. La cover, realizzata da un’ artista di Singapore conosciuto su Instagram, rappresenta in chiave ludica e immaginifica le suggestioni presenti nel testo del brano.

I’m the villain è il solo project di Gianmario Galano (ex The bidons, Fiori di Cadillac, When the Clouds). Il musicista salernitano, durante l’ isolamento dovuto al lockdown, ha iniziato ad autoprodurre brani propri nel suo minuscolo home studio e con un laptop, una chitarra e qualche synth ha dato vita a brani dalle sonorità dream-pop, mischiando una vena melodica nostalgica, sintetizzatori anni 80′, drum machines e riverberi eterei.

Nel 2022 il primo Ep “To It yourself” targato Shoredive Records (UK). Attualmente il musicista è impegnato nella produzione e nella pubblicazione di una serie di singoli.

