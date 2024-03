Credit: James D Kelly

Dopo diciassette anni dal suo debutto solista, “Only The Names Have Been Changed”, Kelly Jones torna con un nuovo LP, “Inevitable Incredible“, in uscita il prossimo 3 maggio via Stylus Records / Ignition Records.

Ad anticipare la release, ecco il primo estratto, la title-track “Inevitable Incredible”, che potete ascoltare qui sotto.

“Inevitable Incredible” segna un’audace svolta stilistica per Kelly Jones, da tempo affermato come uno dei cantanti e autori più prolifici, di successo e amati del Regno Unito. La sua voce è immediatamente riconoscibile, ma in questo LP Kelly mostra una tenerezza e una vulnerabilità che evidenziano un’ampiezza e una profondità vocale che a volte viene messa in ombra dai familiari inni rock degli Stereophonics. I paesaggi sonori cinematografici e widescreen guidati dal pianoforte sono qualcosa di nuovo e audace per Jones. È una canzone che mostra un autore che si spinge al di fuori della sua zona di comfort e con una vulnerabilità che non è spesso associata a un artista importante a un quarto di secolo di una carriera di grande successo e di grande storia.

“Inevitable Incredible” ha visto Kelly scrivere principalmente al pianoforte per la prima volta tra ottobre e dicembre del 2022. Dopo tre mesi trascorsi a strappare melodie ossessionanti dal suo pianoforte e a scrivere testi emotivi, di ricerca dell’anima e sempre brutalmente onesti sul suo taccuino, Kelly si è ritrovato con il materiale di un album. Materiale che non aveva mai pensato di creare, ma che sapeva di dover portare a termine e completare rapidamente per catturare la cruda essenza di ciò che aveva creato. È sbarcato nelle splendide e appartate distese dello studio Ocean Sound in Norvegia, nascosto su una piccola isola remota nel Mare del Nord. Con solo il suo ingegnere di studio e il tecnico della backline con lui, la stupefacente quiete dei dintorni e le vaste distese di natura selvaggia hanno dato vita a una sessione di registrazione di sei giorni che ha catturato perfettamente le profondità emotive e la ricerca dell’anima nate da quelle sessioni di pianoforte a tarda notte.

Nelle otto canzoni che lo compongono,” Inevitable Incredible” accompagna l’ascoltatore in un viaggio coinvolgente che offre una visione intima di un artista che non si accontenta di riposare sugli allori.

Parlando dell’album, Jones ha detto:

L’ambiente remoto dello studio sull’isola ha permesso alle canzoni di prendere vita e respirare, senza distrazioni, è stata un’esperienza nuova. Non c’erano aspettative su come avrebbero dovuto suonare le canzoni. Ho lasciato che l’emozione e la vulnerabilità che avevo messo nello scrivere quelle canzoni prendessero vita. Il tempo poteva cambiare in un minuto e i contatti con il mondo esterno erano scarsi o nulli. Tutto questo ha influenzato il modo in cui sono nate le canzoni. È stata un’esperienza davvero catartica. Sento di aver lasciato tutto là fuori in queste canzoni.

“Inevitable Incredible” Tracklist:

1. Inevitable Incredible

2. Turn Bad Into Good

3. Time’s Running Away

4. Echowrecked

5. Sometimes You Fly Like The Wind

6. Monsters In The House

7. May I Come Home From My War

8. The Beast Will Be What The Beast Will Be