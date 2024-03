Credit: Katie Silvester

Il secondo album dei King Hannah è pronto. Si intitola “Big Swimmer” e sarà disponibile dal 31 Maggio via City Slang.

Il loro EP di debutto “Tell Me Your Mind and I’ll Tell You Mine” catturò immediatamente l’attenzione dei media più attenti. Poi l’album “I’m Not Sorry, I Was Just Being Me” concluse l’opera e questi due giovani musicisti si ritrovarono catapultati sotto i riflettori. In Italia la band ha riscosso grandi riconoscimenti di critica e pubblico. Ora c’è da confermare quanto di buono realizzato fin qua. E il primo passo, title track del nuovo album, ci sembra perfetto. Tra quell’inizio sommesso e sussurrato e il finale nel quale le chitarre inacidite rimandano ai Crazy Horse, c’è tutto il loro mondo in evoluzione.

Questo primo singolo, opening e title track del nuovo album, vede inoltre la partecipazione di Sharon Van Etten alla chitarra elettrica e alle backing vocal, dopo che la stessa Van Etten aveva pubblicamente elogiato il debutto dei King Hannah dai suoi canali social. La cantautrice è inoltre presente anche in un’altra traccia del lavoro, ma andiamo per ordine e lasciamo che sia la stessa Hannah a dirci qualcosa su questo nuovo brano:

“Big Swimmer” tracklist:

Big Swimmer (Special Guest: Sharon Van Etten)

New York, Let’s Do Nothing

The Mattress

Milk Boy (I Love You)

Suddenly, Your Hand

Somewhere Near El Paso

Lily Pad

Davey Says

Scully

This Wasn’t Intentional (Special Guest: Sharon Van Etten)

John Prine On The Radio