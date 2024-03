Credit: press

Durante il loro primo tour negli Stati Uniti, i King Hannah faticavano a credere dove il loro debut album, “l’m not sorry, I was just being me” del 2022, li aveva portati e mentre guardavano dal finestrino del loro van come attraverso uno schermo, traevano ispirazione per il loro secondo disco.

“Big Swimmer” nasce da storie e riflessioni sui viaggi del duo di Liverpool mentre condivideva il palco con pesi massimi del panorama indie internazionale come Kurt Vile, Kevin Morby, Thurston Moore e suonando in festival in tutta Europa e Nord America. Uscirà il prossimo 31 maggio ed è anticipato dal singolo omonimo che vede la collaborazione di Sharon Van Etten.

I King Hannah a luglio torneranno sui palchi nel nostro paese per presentare “Big Swimmer” dal vivo con quattro date.

Qui gli appuntamenti:

17.07.24 Bologna, BOtanique

18.07.24 Genova, Mojotic

20.07.24 Rapoolano Terme (SI), Tv Spenta dal Vivo

21.07.24 Milano, Triennale Milano

Biglietti in vendita da lunedì 25 marzo.

