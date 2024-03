I Been Stellar hanno condiviso “All In One”, l’ultimo singolo tratto dal loro prossimo album di debutto.

La nuova canzone arriva un mese dopo che il quintetto newyorkese ha annunciato i dettagli del suo prossimo LP “Scream from New York, NY”. Il primo singolo era stato “Passing Judgement”.

Per molti versi questa canzone e il suo testo sono il cuore dell’album. Penso che sia il culmine di un punto che abbiamo cercato di raggiungere per anni. Il testo si confronta con l’elaborazione delle banali attività quotidiane che tutti noi svolgiamo e con il modo in cui esse si collegano alla comprensione delle nostre vite in un senso più ampio. Gran parte della vita in una città condensata come New York viene trascorsa in una scatola molto piccola: volevamo che il video ritraesse la follia che deriva da questa esperienza

I temi del solipsismo e dell’incertezza esistenziale che abbiamo sollevato nel nostro EP si sentono legati a questa canzone. La musica sembra una conclusione creativa per noi, come il tipo di canzone per cui abbiamo lavorato per anni. L’abbiamo finita nelle ultime settimane prima della registrazione e non potremmo essere più orgogliosi di come è venuta fuori.