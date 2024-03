Credit: Manuel Scrima per TreeHouse Publishing

Sananda Maitreya, cantautore e polistrumentista statunitense, apre il 2024 con un nuovo brano inedito con cui annuncia l’uscita del suo tredicesimo album “The Pegasus Project: Pegasus & The Swan” che verrà pubblicato l’11 maggio 2024 da TreeHouse Publishing. Il nuovo lavoro, scritto, prodotto, suonato e arrangiato da Sananda stesso, è un doppio album contenente 41 brani diviso in 2 volumi.

Il brano con cui Sananda annuncia l’uscita del nuovo disco si intitola “The Birthday Song !” ed esce oggi, venerdì 15 marzo, nel giorno del suo compleanno.

Originariamente concepito come un album di 13 brani guidato dalla chitarra, l’intero lavoro ora contiene 41 tracce presentate come due lati – ‘Pegasus’ e ‘The Swan’, che vengono riassunti come “A Horse That Flies & A Swan That Never Dies”, “Un cavallo che vola e un cigno che non muore mai”. Dopo due anni di lavorazione, “The Pegasus Project: Pegasus & The Swan” completa la trilogia iniziata con il suo album “Prometheus & Pandora” nel 2017 e continuato con il bellissimo “Pandora’s PlayHouse” del 2021. Tutte e tre le ‘Stagioni’ mostrano le avventure magiche, mistiche e spensierate che Sananda ora vive nella musica.

Nel disco vi sono tre prestigiose collaborazioni, quella di Andy Wright (Pet Shop Boys/Massive Attack) e Gavin Goldberg per il brano “Love Is Blind”, Jellybean Johnson (batterista di Prince) per “Walk On” ed il compositore americano Oscar Deric Brown per “I Have A Dream” e “The Last Word”.

Con questo nuovo album Sananda presenta una sequenza di canzoni colorate, divertenti e sexy, in un viaggio nel suo immaginario dove la musica non ha confini.