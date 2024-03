Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi… buon ascolto

BEYONCE – “Cowboy Carter”

[Parkwood Entertainment/Columbia]

pop, rnb

Secondo capitolo della trilogia iniziata nel 2022 con “Renaissance”. Non è un disco country, è un disco di Beyoncè ci tiene a precisare l’autrice… noi elementi alla mano, titolo, copertina, la presenza di Willie Nelson, una cover di Dolly Parton, il singolo “Texas Hold ‘Em” che domina la classifica Billboard Hot Country, ci crediamo poco e pensiamo piuttosto ad un tentativo di operazione in stile Lana Del Rey: musicalmente gli States li conquisti a colpi di country.

RIDE – “Interplay”

[Wichita/PIAS]

shoegaze, alternative

Prodotto dalla band insieme a Richie Kennedy e mixato da Claudius Mittendorfer, “Interplay” arriva a distanza di quasi cinque anni dal suo predecessore “This Is Not A Safe Place“ e unisce tutti i punti della carriera dei Ride, prendendo i frenetici attacchi di chitarra, i groove ipnotici e i sognanti ganci melodici dei loro primi lavori e inserendoli in un modello sonoro più espansivo, ispirato a gemme pop degli anni ’80 come Tears For Fears, Talk Talk e primi U2. Dal punto di vista tematico, il disco abbina i classici tratti lirici dei Ride, come l’evasione, i sogni e l’insoddisfazione della vita moderna, a un senso di resilienza e perseveranza che deriva dall’implosione, per poi riformarsi e trovare una via d’uscita verso la seconda vetta.

ED HARCOURT – “El Magnifico”

[Deathless ]

songwriter

12 inediti, tra questi il magnifico primo singolo “Strange Beauty”, interamente registrati e prodotti dallo stesso Ed Harcourt ai Wolf Cabin Studios.

HIGH LLAMAS – “Hey Panda”

[Drag City]

alternative, indie, pop

Sean O’Hagan riporta in pista i suoi High Llamas anunciando l’undicesimo disco in studio del progetto il primo dal 2016 anno di uscita di “Here Come the Rattling Trees”. In “Hey Panda” O’Hagan collabora con Bonnie ‘Prince’ Billy, con il quale alcuni anni fa si era cimentato in una cover con Billie Eilish, Rae Morris e la figlia Livvy.

CHASTITY BELT – “Live Laugh Love”

[Suicide Squeeze]

indie-rock, alternative

A distanza di quattro anni e mezzo dal loro omonimo quarto LP, le Chastity Belt tornano con un disco registrato a Los Angeles insieme a Samur Khouja, che aveva già lavorato insieme a loro per il disco precedente, e masterizzato dalle sapienti mani di Heba Kadry (Bjork, Slowdive).

IL QUADRO DI TROISI – “La Commedia“

[42records]

elettronica

“La commedia“, nuovo lavoro del progetto di Eva Geist (Andrea Noce) e Donato Dozzy (Donato Scaramuzzi), a cui si aggiunge ora in pianta stabile Pietro Micioni, segna anche un deciso passo avanti verso la forma canzone e un linguaggio musicale ancora più autoriale e personale. Una musica unica, seducente ed elegante, che sfugge alle definizioni e, al tempo stesso, le abbraccia tutte. Un album che è una vera e propria gemma e ribadisce la rilevanza de Il Quadro di Troisi nel panorama musicale internazionale. A dimostrarlo anche le collaborazioni di assoluto rilievo di cui l’album è popolato: Suzanne Ciani, Aimée Portioli, Fiona Brice, Francesca Colombo, Stefano Di Trapani, Daniele Di Gregorio e Tommaso Cappellato.

THE CHURCH – “Eros Zeta and the Perfumed Guitars”

[Communicating Vessels]

rock

A pochi mesi di distanza dal loro 26° album in studio, “The Hypnogogue”, la storica band psych rock australiana pubblica oggi il nuovo “Eros Zeta and the Perfumed Guitars” lavoro in gran parte nato proprio durante le sessioni del suo predecessore.

SHERYL CROW – “Evolution”

[The Valory Music Group]

pop-rock

“Evolution” è l’undicesimo album in studio della cantautrice che in merito dichiara:

Questa musica e questi testi sono nati sedendosi in silenzio e scrivendo da un luogo profondo dell’anima. Avevo detto che non avrei mai fatto un altro disco, pensavo che non avesse senso. Ma questa musica viene dalla mia anima. E spero che chiunque ascolti questo disco possa sentirlo. Con lo streaming tutto è più orientato alle canzoni e fare un album è un’impresa enorme. Ho iniziato inviando solo un paio di demo a Mike, ma le canzoni continuavano ad arrivare ed era abbastanza ovvio che questo sarebbe stato un album.

SHABAZZ PALACE – “Exotic Birds of Prey”

[Sub Pop]

alternative hip-hop

Mini album di sette pezzi per la creatura di Ishmael Butler. In “Exotic Birds of Prey”, che accogliamo a pochi mesi di distanza dall’ultimo lavoro in studio “Robed in Rareness” troviamo contributi di Stas Thee Boss, Irene Barber, Japreme Magnetic, OCNotes, Cobra Coil, Purple Tape Nate e Lavarr the Starr.

OMAR SOULEYMAN – “Ebril”

[Mad Decent]

elettronica, techno

Figura mitologica della sempre vivace scena musicale araba ‘imbastardita’ dalla cassa dritta Omar Souleyman torna con un nuovo disco dopo le voci di un suo arresto in Turchia con accusa di terrorismo. Come i precedenti lavori “Ebril” esce per la Mad Decent di Diplo e insiste sulla proposta del cantante siriano: sfrenati balli folkloristici mediorientali deviati in movimenti techo.

KELLY MORAN – “Moves in the Field”

[Warp]

elettronica

Dopo sei anni di assenza torna con un nuovo lavoro la pianista, produttrice e compositrice di New York Kelly Moran.

REAL BAD MAN & LUKAH – “Temple Needs Water. Village Needs Peace”

[Real Bad Man Records]

hip-hop

15 tracce per un disco collaborativo tra il produttore Real Bad Man e il rapper di Memphis Lukah che medita sui temi dell’unità, della leadership, del sacrificio e del rinnovamento e si arricchiesce dei contributi di Billy Woods (Armand Hammer), Adrian Utley (Portishead) e Shabaka Hutchings.

GESAFFELSTEIN – “Gamma”

[Columbia]

elettronica

L’ultimo disco in studio, “Hyperion”, era datato 2019, oggi “Gamma” segna il ritorno dell’iconico produttore francese.

GGLUM – “The Garden Dream”

[Secretly Canadian]

bedroom pop

Ella Smoker, cantautrice londinese, firma per l’ottima Secretly Canadian e debutta oggi con questo “The Garden Dream”:

Nel momento in cui scrivevo questo disco avevo così tanti incubi… penso che fosse il mio subconscio a dirmi che avevo delle cose da affrontare, gran parte della sfiducia che ho avuto da quando ero adolescente. È stato un tempismo stranamente buono, perché ora sono in un punto della mia vita in cui sono davvero abbastanza felice e sono in una buona posizione per guardarmi indietro.

CHICANO BATMAN – “Notebook Fantasy”

[PIAS]

disco, soul, funk

La band di LA, nel mentre diventata trio, torna oggi con un nuovo disco a distanza di quattro anni dal precedente “Invisible People”. Rimane l’impronta funky, marchio di fabbrica dei Chicano, al quale si aggiunge una più decisa presenza di certa psichedelia… produce ‘re mida’ John Congleton (Erykah Badu, Death Cab For Cutie, St. Vincent).

AA.VV. – “Funk.BR – São Paulo (NTS)”

[NTS]

funk

La scena funk di San Paolo, Brasile, documentata in una nuova compilation curata e realizzata da NTS la mitica stazione radio e piattaforma media con sede ad Hackney, East London.

VIAL – “Burnout”

[Get Better]

indie, punk-rock

Indie-punk da Minneapolis.

REYNA TROPICAL – “Malegría”

[Psychic Hotline]

songwriting, world, tropical

Il debut album di Reyna Tropical è una celebrazione contemporanea di varie tradizioni culturali – dai ritmi congolesi, peruviani e colombiani ad artisti rivoluzionari come la chitarrista-cantante lesbica Chavela Vargas – queste influenze si fondono attraverso la lente distintiva della chitarrista, cantautrice e attivista texana Fabi Reyna.

ARUSHI JAIN – “Delight”

[Leaving]

elettronica

Nuovo lavoro per l’artista e compositrice indiana Arush Jain. “Delight” è ispirato ai Raga Bageshri particolari strutture ritmiche proprie della cultura musicale indiana solitamente utilizzate per esprimere il desiderio di riunirsi con la persona amata.