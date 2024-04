Credit: Press

Il prossimo 10 maggio, via Sargent House, How To Dress Well pubblicherà il suo quinto LP, “I Am Toward You”, che arriva dopo quasi sei anni dal precedente, “The Anteroom“.

Le lavorazioni di “I Am Toward You”, che vede i contributi di CFCF, Trayer Tryon, Anarthia DLT, Chris Votek, Joel Ford, Josh Clancy, Brian Allen Simon (Anenon) e Aaron Charles Read, sono iniziate nel 2020 quando Tom Krell, titolare del progetto, ha concluso il suo dottorato in filosofia con una tesi sulla possibilità di una metafisica non nichilista.

Dopo “New Confusion”, rilasciato qualche settimana fa, oggi lo statunitense condivide un nuovo singolo, “Crypt Sustain”, che potete ascoltare qui sotto.

In “Crypt Sustain”, un riff di chitarra da stadio è aumentato da blast beat, tutto coerente in un insieme trionfale. È un momento euforico che si tinge della malinconia di fondo dell’argomento del brano.