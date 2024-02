Credit: Y. Arslan

A distanza di 6 anni dal precedente “The Anteroom” Tom Krell, meglio noto come How To Dress Well, annuncia i dettagli del nuovo LP “I Am Toward You”.

Le lavorazioni di “I Am Toward You”, che atteso per il 10 maggio su Sargent House contiene contributi di CFCF, Trayer Tryon, Anarthia DLT, Chris Votek, Joel Ford, Josh Clancy, Brian Allen Simon (Anenon) e Aaron Charles Read, sono iniziate nel 2020 quando Krell ha concluso il suo dottorato in filosofia con una tesi sulla possibilità di una metafisica non nichilista.

Krell ha raccontato i mesi dopo il tour del precedente disco:

Volevo trovare angoli di me stesso che non avevo mai esplorato… meditazione clandestina e occulta. Dopo il tour ho dovuto riorientarmi verso la musica in un modo più puro e meno restrittivo per recuperare ciò che ha reso la musica uno dei fenomeni più istruttivi e che mi aprono il cuore nella mia vita.

I primi due singoli in ascolto sono “New Confusion”:

e “No Light”:

“I Am Toward You” tracklist:

01 “New Confusion”

02 “Contingency / Necessity (Modality of Fate)”

03 “Crypt Sustain”

04 “No Light” (Feat. Anarthia DLT)

05 “nothingprayer”

06 “On It And Around It

07 “Song In The Middle

08 “Gas Station Against Blackened Hillside”

09 “A Faint Glow Through A Window Of Thin Bone (That’s How My Fate Is Shown)”

10 “The Only True Joy On Earth”

11 “A Secret Within The Voice”