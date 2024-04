Trio di Brooklyn composto da Jeremy Marquez (chitarra e voce), Ben Griffin (basso) e Daniel Pemberton (batteria) i Pamphlets hanno all’attivo un Ep intitolato “Flowers for All Occasions” e una manciata di singoli che hanno messo in mostra una band capace di convincere pienamente a colpi di giri di basso, chitarra e batteria sempre brillanti e coinvolgenti.

Figli del post punk trovano riferimenti in grandi gruppi del passato che rielaborano in modo convincente, la loro ammirazione per Joy Division e The Fall fa capolino qua e là e questo “Games” non fa altro che confermare che questa band è assolutamente da tenere d’occhio in attesa che si metta alla prova con un lavoro dalla lunga durata.

Per ora ce li gustiamo in questo nuovo brano che colpisce già all’inizio, tra batteria e un basso in primo piano si stende la vocalità particolare di Jeremy Marquez, una costruzione che li avvicina in questo caso anche un po’ agli Interpol, questo brano dovrebbe bastare a convincervi e allora recuperate anche il loro Ep, possono essere una bella nuova scoperta.

