Credit: Press

Il terzo LP degli Agent Blå, “Stab!“, uscirà la settimana prossima e più precisamente venerdì 12 aprile, via Kanine Records / VÅRØ, e arriva dopo cinque anni dal precedente, “Morning Toughts“.

Il nuovo lavoro porta una gamma musicale più ampia con influenze krautrock, strumentali e psichedeliche, pur rimanendo fedele alla loro eredità post-punk.

Oggi la formazione di Göteborg condivide un ultimo estratto prima della release, “The Fascination Of Self-Sabotage”, che potete ascoltare qui sotto.

Il nuovo singolo non può essere descritto in altro modo se non come un’oscurità totale. Oscurità che deve essere abbracciata per rimanere vivi. Come l’esaurimento mentale ti spegne e ti blocca. Il desiderio di essere incarcerati o dichiarati incompetenti. Il desiderio di non dover essere coinvolti. Bruciare tutto ciò che ti circonda fino al punto di essere sull’orlo della dissoluzione, perché è l’unica cosa che può dare pace alla tua anima, al tuo corpo e alla tua mente.

“Stab!” Tracklist:

1. Stab

2. Ebb And Flow

3. Discount

4. Rat

5. Mind Mapping

6. The Fascination Of Self-Sabotage

7. Inertia

8. Rain To You

9. Whatever You Want

10. Crisis Apparition