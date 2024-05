Credit: Robert Perry

I Camera Obscura non hanno bisogno di grandi introduzioni, ma è sempre un grandissimo piacere quando possiamo ascoltare nuova musica da parte loro: dopo quasi undici anni dall’uscita di “Desire Lines“, la band indie-pop di Glasgow è finalmente ritornata con il suo sesto LP, “Look To The East, Look To The West“, pubblicato pochi giorni fa dalla Merge Records e una gradita aggiunta al loro già delizioso catalogo. In questi anni la band scozzese ha dovuto affrontare la dolorosissima perdita della sua tastierista Carey Lander e, dopo una più che comprensibile pausa di riflessione, è arrivata anche la pandemia a rallentare ancora i lavori. Noi di Indieforbunnies.com abbiamo contattato via e-mail la gentilissima frontwoman Tracyanne Campbell per farci raccontare qualche dettaglio in più sul nuovo album e per parlare anche di questo periodo triste della loro carriera che, per fortuna, è sfociato nel loro ritorno sulle scene. Ecco cosa ci ha detto:

Ciao Tracyanne, bentornati. Il vostro sesto disco è uscito da pochissimi giorni. È il vostro primo album dopo quasi undici anni: come vi sentite?

Siamo molto soddisfatti della risposta che abbiamo avuto finora. La gente ci ha sostenuto molto e siamo contenti di come è venuto fuori.

La vostra amica Carey Lander è purtroppo morta nel 2015: dopo di ciò avete deciso di prendervi una lunga pausa. Avete mai pensato di abbandonare la musica? Qual è la sua eredità per la vostra band?

Non credo che abbandonare completamente la musica sia davvero possibile. Quando Carey è morta è stato naturale chiedersi se la band sarebbe continuata e se avremmo mai fatto un altro disco dei Camera Obscura. È stato difficile pensare di andare avanti quando Carey è morta, perché la nostra dinamica non era più la stessa. Alla fine tutti dobbiamo affrontare il lutto e imparare ad andare avanti.

Donna Maciocia è la vostra nuova tastierista: che cosa ha aggiunto al vostro nuovo disco?

Donna ha portato una nuova energia molto gradita alla band. Avevamo bisogno di un’iniezione di fiducia quando abbiamo ricominciato a provare e lei ha portato un’energia positiva. Credo che si sia capito subito che sarebbe diventata qualcosa di più di una semplice session keybordist e che aveva troppa creatività per resistere.

Il vostro nuovo disco è stato prodotto da Jari Haapalainen, che ha già lavorato con voi in passato. È stata una scelta naturale per voi?

Sì, Jari era l’unica persona con cui avremmo potuto fare questo disco. Ci sentivamo in una posizione vulnerabile e sapevamo che si sarebbe preso cura di tutte le nostre esigenze. Abbiamo fatto due album con lui e abbiamo un ottimo rapporto con lui. Capisce come lavoriamo insieme e sa come ottenere il meglio da noi.

“Look To The East, Look To The West” è un titolo sorprendente: cosa vedi se guardi a est e a ovest? Qual è il significato che c’è dietro?

Mi sentivo in subbuglio o a un bivio nella mia vita sotto molti punti di vista e volevo trasmettere un senso di apertura alle possibilità e alle novità, pur avendo ben presente il passato.

Avete iniziato a lavorare al nuovo disco qualche anno fa: quanto ha influito la pandemia sul vostro processo di registrazione?

In pratica ha bloccato il processo di registrazione. Ci è voluto molto più tempo ed è costato molto più denaro di quanto sarebbe stato necessario. Non è stato tutto negativo, però, perché ha influenzato la nostra decisione di registrare in provincia, per questo abbiamo scelto gli studi Rockfield in Galles. Ci siamo trovati benissimo e probabilmente vorremmo tornarci in futuro, se possibile.

Potete parlarci del vostro processo creativo per il nuovo disco? Quali sono state le vostre maggiori influenze sia musicali che liriche?

Ci è stato chiesto di suonare al Boaty Weekender e subito dopo l’inizio delle prove ho iniziato a lavorare su alcune canzoni. Alcune le avevo già iniziate ma non finite, altre completamente nuove e ispirate da eventi e circostanze del momento. Ho scritto “Baby Huey Hard times” sull’aereo mentre tornavo a casa dal Boaty Weekender, ispirandomi completamente agli eventi di quel fine settimana: è stato un viaggio speciale che ha davvero contribuito alla decisione di fare un nuovo disco.

“Sugar Almond” è una canzone su Carey: quanto ti manca? È stato molto difficile per te scrivere il testo di questo brano?

Per me aveva senso elaborare il lutto attraverso la scrittura di canzoni.

Il vostro recente singolo “We’re Going To Make It In A Man’s World” fa parte della colonna sonora di “Icarus (After Amelia)” di Margaret Salmon: puoi dirci qualcosa di più sulla tua collaborazione con questa regista scozzese? Come è nata? Di cosa parla la canzone?

Margaret è americana e vive a Glasgow. Mi è stato chiesto di fornire la musica per il suo film, così io e Donna abbiamo scritto un mondo maschile. L’abbiamo elaborata per l’album.

Nel 2019 hai suonato al Boaty Weekender con Belle & Sebastian e altre band: è stato il momento in cui hai deciso di ricominciare a scrivere?

È stato un momento catalizzatore. Il periodo che ha preceduto il festival è quello che ha riportato il gruppo in sala prove, è lì che abbiamo incontrato Donna, è lì che tutto ha ricominciato ad andare al suo posto.

“Big Love”, il primo singolo estratto dal vostro nuovo disco, è piuttosto influenzato dal country: è venuto naturale? È stata un’influenza ovvia per voi?

Abbiamo sempre avuto un’influenza country. Abbiamo avuto un’influenza country in tutti i dischi che abbiamo fatto, ma forse questo è il primo disco di pedal steel di Nashville che abbiamo fatto.

Ci sarà anche un nuovo tour a supporto del nuovo disco: quali sono le vostre aspettative? Come vi sentite ad essere di nuovo on the road dopo un periodo così lungo?

Siamo in tour, attualmente a Londra per suonare al Koko, dove abbiamo suonato l’ultima volta 17 anni fa. È fantastico suonare di nuovo dal vivo e stabilire un contatto con il pubblico dopo tutti questi anni. In questi giorni scopriamo che i nostri fan portano con sé i loro figli adolescenti, il che è molto dolce.

Un’ultima domanda: puoi scegliere una delle tue canzoni, vecchie o nuove, come colonna sonora di questa intervista?

Non sono sicura su cosa scegliere, ma preferisco “We’re going to make it in a man’s world”.