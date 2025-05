Da qualche anno ormai il venerdì è il giorno della settimana consacrato alle uscite discografica. Quale migliore modo allora per prepararsi mentalmente all’imminente sospirato weekend se non quello di passare in rassegna le migliori album usciti proprio nelle ultime ore ?

I dischi attesi per mesi sono finalmente tra noi… buon ascolto.

CAR SEAT HEADREST – “The Scholars”

[Matador]

indie-rock

Una nuova audace opera rock che non è solo un nuovo capitolo per il gruppo, ma anche una rinascita spirituale. Ambientato nel campus universitario fittizio della Parnassus University, “The Scholars” racconta le vicende di studenti e membri dello staff, le cui esperienze danno vita a una narrazione libera sui temi della vita, della morte e della rinascita. Prodotto dal frontman Will Toledo, il disco è stato registrato per la maggior parte in analogico.

SUZANNE VEGA – “Flying With Angels”

[Cooking Vinyl]

indie-folk-pop

Suzanne Vega parla così del suo album:

“Flying With Angels è il mio primo album di inediti in undici anni. Ogni canzone racconta una lotta: per sopravvivere, per farsi ascoltare, per dominare, per vincere, per scappare, per aiutare gli altri o semplicemente per vivere“.

GIORGIO POI – “Schegge”

[Bomba Dischi]

indie-pop

Il quarto album di Giorgio Poi è una nuova storia musicale fatta di frammenti lanciati in traiettorie inedite. A tre anni di distanza da “Gommapiuma”, il cantautore torna con un nuovo disco nato da una fase di trasformazione profonda, “Schegge” raccoglie scintille di vita e sentimenti in collisione, traducendoli in un suono stratificato e in una narrazione poetica e visionaria.

PINK FLOYD – “Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII”

[Sony]

indie-rock

Ambientato, era l’ottobre del 1971, tra le rovine di struggente bellezza dell’antico anfiteatro romano di Pompei, in Italia, il film da cui è preso questo audio riprende i Pink Floyd mentre eseguono un concerto intimo senza pubblico.

JAMES KRIVCHENIA – “Performing Belief”

[Planmet Mu]

elettronica

“Performing Belief” è il quarto album solista del produttore, batterista e poliedrico James Krivchenia, nonché il suo primo con Planet Mu. Dopo l’iperattivo “Blood Karaoke”, “Performing Belief” costruisce fitti grovigli ritmici a partire da suoni raccolti e intrecciati con synth, drum machine e altri sample. Dopo aver costruito questi nidi ritmici, Krivchenia ha poi chiamato a raccolta due maghi contemporanei delle basse frequenze: il bassista elettrico e collega di Angeleno Sam Wilkes (Wilkes/Gendel) e il contrabbassista/polistrumentista originario di Chicago, Joshua Abrams (Natural Information Society). Wilkes e Abrams conferiscono la presenza di un testimone umano e radicato al sottobosco ritmico, fornendo una voce centrale e a tratti persino melodica all’insieme.

SEXTILE – “yes, plaese.”

[Sacred Bones]

electro-punk

“Yes, Please.” è un album di contrasti: un disco vulnerabile che mette a nudo la sua anima tanto quanto si crogiola nell’eccesso, dimostrando fino a che punto si può spingere il proprio sound quando ci si libera dalle inibizioni. Insieme, Melissa Scaduto e Brady Keehn tradiscono una sicurezza che non vacilla mai, facendo un tuffo audace in una festa in casa a New York degli anni 2000 o in un magazzino umido di Brooklyn. Allo stesso modo, lo spirito dell’electroclash pervade l’edificio, ostentando la sua identità: musica muscolare, fortificata da bassi potenti e arricchita da synth che martellano forte come grandine su un tetto di vetro.

BLONDSHELL – “If You Asked For A Picture”

[Partisan]

indie-rock

Il secondo album di Blondshell approfondisce la viscerale scrittura e l’arguzia che hanno reso il suo album di debutto omonimo del 2023 un successo di critica. Il titolo, ispirato a una poesia di Mary Oliver, esplora temi di controllo, relazioni e autoriflessione, alludendo a una storia autobiografica ancora più profonda. Insieme con il produttore Yves Rothman, abbraccia una gamma sonora decisa, fondendo ritornelli colossali, passaggi stratificati ed estetiche audaci e tradizionalmente maschili, ispirate ai Queens of the Stone Age e ai Red Hot Chili Peppers.

LEAL NEALE – “Altogether Stranger”

[Sub Pop]

minimal-drone-pop

Il minimalismo drone pop di Lael Neale si ispira ai Trascendentalisti, all’alienazione della vita moderna e a un ampio spettro di influenze musicali: da Dionne Warwick e John Lennon al gospel americano primitivo e agli Spacemen 3. Il nuovo disco, scritto e registrato nella quiete del mattino a Los Angeles, dura solo 32 minuti e contiene 9 tracce che spaziano da filastrocche garage rock e miti della creazione a ballate Motorik e meditazioni solitarie con l’Omnichord. Neale, brillante paroliera, sa trovare lo straordinario nel quotidiano, affrontando temi di polarità ricorrenti nella sua opera: campagna vs. città, umanità vs. tecnologia, isolamento vs. società. È la sua terza collaborazione con Guy Blakeslee, che amplia la palette sonora restando fedele all’immediatezza grezza e all’intimità artigianale delle registrazioni casalinghe.

ANDY BELL – “Ten Crowns”

[Crown Recordings]

synth-pop

Il primo album solista del cantante degli Erasure da “Non-Stop” del 2010, Ten Crowns, è stato scritto e prodotto con Dave Aude e prosegue le sonorità synth-pop che hanno reso famosi Bell e gli Erasure, ma presenta anche una gamma più ampia di influenze, come la dance e il gospel. C’è anche una collaborazione con Debbie Harry dei Blondie.

MODEL/ACTRIZ – “Pirouette”

[True Panther Records]

elettro-pop

Dopo il successo del debutto “Dogsbody” (2023), acclamato da testate come Rolling Stone, Pitchfork, Variety e molte altre, “Pirouette” segna una nuova fase per la band: unendo la visceralità del rock alla carica euforica del pop e della club culture, con riferimenti a icone come Britney Spears e Mariah Carey.

JENNY HVAL – “Iris Silver Mist”

[4AD]

indie-pop

Piuttosto che iniziare con la musica, “Iris Silver Mist” ha iniziato con la sua assenza. Poiché la pandemia ha portato all’eliminazione della musica dal vivo, l’odore delle sigarette, del sapone e del sudore delle luci calde del palco e dei bagni condivisi è stato sostituito da un ascolto algoritmico e non fisico a casa. All’improvviso, e per la prima volta da quando era adolescente, Hval si ritrovò ad interessarsi ai profumi. Annusare, leggere, collezionare, scrivere: si immergeva nel profumo mentre la sua musica veniva messa in attesa. Le ci volle un anno per capire cosa stava succedendo, finché non lo fece: stava cercando un altro modo di percepire l’intimità fisica. Dove la musica si era trasformata in un vuoto, lei lo riempì di profumo.

ELI KESZLER – “Eli Keszler”

[Luckyme]

ambient-experimental

Il compositore e percussionista newyorkese Eli Keszler pubblica un album che respira e sospira attraverso le sue dodici tracce, con torch song jazz noir che cedono il passo a percussioni sinuose e spazi cinematografici, con testi sussurrati e gridati da voci distanti e quasi impercettibili. Con la partecipazione della cantante Sofie Royer e del sassofonista Sam Gendel, Keszler si è reso conto di poter prendere un linguaggio percussivo irregolare e granulare e applicarlo a qualcosa di completamente distante, in associazione. “Il risultato è un sentimento reverente, quasi religioso“, spiega, “una musica di stasi costruita da minuscoli frammenti“. Una musica notturna, una miscela di voci interiori che si fondono in qualcosa di senza nome. Echi di parole che si estendono in gruppi di archi, slide di chitarra, tessiture melodiche, voci sussurrate, linee di basso, accordi, percussioni veloci e ritmi multidirezionali. Il tutto avvolto da una patina di disperazione e grandiosità.



PROPAGANDHI – “At Peace”

[Epitaph]

indie-hardcore-rock

Dopo una lunga pausa si rivedono i Propagandhi. Il cantante e chitarrista Chris Hannah dice:

Quello che mettiamo nelle canzoni ora riflette più disperazione di 30 anni fa, quando avevamo prospettive simili, ma con più speranza e ingenuità. Ora c’è il terrore esistenziale di tirare avanti una vita degna di essere vissuta in questa società completamente fallita. Non siamo sicuramente una band che risponde bene quando qualcuno ci dice che dobbiamo pubblicare qualcosa. Ciò accade quando abbiamo qualcosa di cui parlare, e questo è sicuramente il momento giusto.

PUP – “Who Will Look After The Dogs?“

[Little Dipper]

indie-rock

“Who Will Look After The Dogs?”, un album martellante e catartico, è il loro full-length più immediato, senza fronzoli e duro. È stato realizzato a Los Angeles con il produttore John Congleton nell’arco di tre settimane ed è il culmine dell’ultimo decennio di tournée costante dei PUP e della loro chimica palpabile e viva. L’album evoca l’intensità fulminante del loro omonimo debutto (con la differenza che ora sono molto più bravi con i loro strumenti) e trova il frontman Stefan Babcock al suo massimo di riflessione, vulnerabilità e prolificità.

SAMANTHA CRAIN – “Gumshoe”

[Real Kind Records]

indie-folk

Registrato a dicembre 2023 al Postal Recording di Indianapolis, il disco vede la partecipazione di Brine Webb, Taylor Johnson, Matthew Duckworth Kirksey (Flaming Lips) e Penny Pitchlynn (Broncho): il processo è durato appena dieci giorni e si è tenuto in una stanza che una volta era appunto un ufficio postale.

ESTHER ROSE – “Want”

[New West Records]

indie-rock

Il disco, composto da 11 tracce, è stato prodotto da Ross Farbe (dei Video Age) e registrato dal vivo al Bomb Shelter di Nashville, TN. L’album vede la partecipazione del cantautore Dean Johnson e di membri di Video Age, The Deslondes e Silver Synthetic. Dopo l’ampia serenità di “Safe To Run”, la Rose si orienta ora verso arrangiamenti conflittuali, pieni di distorsione e spontaneità di tutta la band, senza mai sacrificare il dono classicista per la melodia che rende ogni canzone immediatamente memorabile.

SILVIA REALE – “Caterpillar”

[autoproduzione / Artist First]

soul-blues-pop

Trasformarsi nel tempo lasciando spazio a ciò che si fa strada da dentro, diventando la persona che si è sempre voluto essere: Silvia Reale apre le porte del suo mondo interiore con il suo nuovo LP, “Caterpillar”. Sfidando le aspettative degli altri, scoprendosi fragile ed infine scendendo a patti con le proprie insicurezze, Silvia delinea un vero e proprio percorso di crescita che prende vita in musica. Il disco che ne nasce vive di un substrato pop che alterna episodi ballabili e upbeat (“Altrove”, “Effetto Domino”) a momenti più distesi e introspettivi (“Straniero”, “Muri”), fino a sfociare in sperimentazioni dal sapore innovativo (“Cuore di vetro”, “NRO”). Un album ampio e arieggiato, che nasconde un mare di trame sotto la sua superficie.

KNIVES – “GLITTER”

[Marshall Records]

noise-rock

Immerso in lampi di rabbia spigolosa, “GLITTER” rimane profondamente radicato in una travolgente positività. I ??Knives vogliono essere uno strumento per il bene in una scena che spesso dimentica le proprie radici. Promuovendo l’inclusività e la diversità e celebrandole il più possibile nella loro arte, la band comprende che si tratta di un impegno costante.

ACRES – “The Host”

[Solid State Records]

indie-rock

Gli Acres sfornano un ibrido imprevedibile e innegabile di melodie irresistibilmente orecchiabili, groove travolgenti e paesaggi sonori disarmanti e seducenti.

The Host è il nome che abbiamo dato a ciò di cui non puoi fare a meno. Non ha una forma fisica, ma potrebbe essere qualsiasi cosa che pensi abbia un impatto insidioso su di te. Si tratta di cercare di rompere queste abitudini in diverse situazioni, che si tratti di una dipendenza, di una relazione, di un lavoro o di qualsiasi altra cosa. Questo era il progetto tematico generale per il disco.

FIORI – “Distinti Saluti”

[autoproduzione]

indie-rock

A sei anni dall’album “L’eleganza”, tornano i torinesi Fiori con il nuovo album “Distinti saluti”. L’album nasce dall’intreccio di scritture elaborate nel corso del 2024. Il progetto si inserisce nel panorama rock, mescolando influenze che spaziano dalla musica alternativa italiana degli anni ’90 – tuttora in buona salute, sebbene meno visibile – a sonorità internazionali che abbracciano traiettorie rock, punk e post-punk.

RICHARD EVANS – “Quantum”

[autoproduzione]

elettro-pop

Questa raccolta di 9 tracce di electro pop esplora l’intelligenza artificiale, indagandone l’impatto su di noi, il modo in cui gli algoritmi ci stanno cambiando e interrogandosi sulla responsabilità che abbiamo per ciò che creiamo. Scritto nel 2023, dopo un trattamento per una grave patologia, Evans riflette sul futuro dell’allarme globale per l’impatto dell’intelligenza artificiale, individuando parallelismi tra la propria vulnerabilità e la precarietà delle IA, che possono essere semplicemente disattivate.

REAL ESTATE – “The Wee Small Hours: B-Sides and Other Detritus 2011 – 2025”

[Domino]

indie-pop-rock

“È una cosa che avevamo in mente di fare da un po’ di tempo: una compilation di brani non legati ad un album con un titolo, un sottotitolo e magari un arco di anni per renderla ufficiale“, ha detto Martin Courtney a proposito della compilation. “Il titolo deriva dal testo di una canzone inedita che abbiamo registrato durante le sessioni di Atlas nel loft dei Wilco a Chicago nel 2013, che a sua volta fa riferimento a un grande disco di Frank Sinatra. Ci sembra una degna aggiunta al catalogo e speriamo che vi piaccia“.

PUDDLE OF MUDD – “Kiss The Machine”

[Pavement Entertainment]

rock

“Kiss The Machine” mette in mostra l’approccio nuovo della band alla musica e il loro impegno per cambiare. “C’è molto sangue, sudore e lacrime in questo disco“, dice Scantlin. “Volevamo mescolare e abbinare stili diversi, divertirci e creare qualcosa di nuovo. Si tratta di superare i limiti e rompere con le vecchie atmosfere.”

MEI SEMONES – “Animaru”

[Bayonet]

indie-pop

Ispirato alla pronuncia giapponese della parola “animale”, Animaru è l’incarnazione della fiducia più profonda di Mei nei suoi istinti: una raccolta di brani musicalmente in cui Mei sembra più avventurosa, più vulnerabile e più sicura di sé che mai. Sebbene la sua musica possa evocare intrinsecamente sentimenti di romanticismo e dolcezza, il fulcro dell’album risiede nel sapiente equilibrio tra tensione e rilassamento di Mei e della sua band. Spesso, all’interno delle singole tracce, si incontrano momenti di chitarra acustica essenziale, impreziositi dalle contagiose vocalizzazioni di Mei che, all’improvviso, si trasformano in crescendo orchestrali di archi avvolgenti e ritmi complessi di chitarra.

BLEED – “Bleed”

[20 Buck Spin]

hard-rock-metal

Fin dal primo EP, che evocava l’alt rock / metal di fine anni ’90 / inizio anni 2000, la band ha fatto molto parlare di sé con la sua distorsione che bilanciava tensione e atmosfera. L’album omonimo dei Bleed mantiene la pesantezza melodica e le solide strutture dei brani dell’EP, spingendo il loro suono in territori più immersivi, implacabili e ipnoticamente lussureggianti. Le chitarre si sollevano e ondeggiano in onde sovrapposte di angoscia gravitazionale, ritmi distorti pulsano eccentricamente e la voce del chitarrista/cantante Ryan Hughes che fluttua dentro e fuori, a volte distante e distaccata, a volte spezzata dalla disperazione.

PET SYMMETRY – “Big Symmetry”

[Storm Chasers LTD]

emo-rock

Indie rock emo coinvolgente e orecchiabile composto da una superband con mebri di Into It. Over It./Ratboys/Dowsing.

LUCIUS – “Lucius”

[Fantasy Records]

alt-pop

I Lucius tornano alle loro radici, scrivendo e registrando da soli il loro quarto album in studio, che porta il loro nome. Come dicono loro…

Il nostro quarto album in studio è un’esperienza che ci vede tutti e quattro, proprio come quando abbiamo iniziato a registrare insieme come band. Negli ultimi due anni abbiamo iniziato a mettere radici, a trovare compagni di vita, a costruire famiglie, a coltivare orti. Abbiamo preso dei cani (li potete sentire in sottofondo se ascoltate attentamente). Abbiamo scritto canzoni sulla vita e sulle relazioni. Le abbiamo registrate nei nostri studi di casa. Danny le ha prodotte e mixate. Abbiamo visto l’inizio e la fine dei cicli della vita mentre realizzavamo questo disco, la bellezza e la fragilità dell’esperienza umana. Quindi è giusto che questo album sia omonimo, è la nostra storia, chi siamo ora e come siamo arrivati fin qui. Benvenuti nel nostro salotto.

JAMES SENESE – “CHEST NUN È ‘A TERRA MIA”

[Arealive / distribuzione Believe]

etno-word-soul-fusion

Un’opera intensa e viscerale, che si fa portavoce di un’umanità in conflitto con sé stessa, sempre alla ricerca di risposte e di verità. Una raccolta di nove canzoni che nasce dalla lotta quotidiana e dalla consapevolezza che, nonostante il passare del tempo e il susseguirsi delle generazioni, alcune verità fondamentali rimangono inalterate. Una riflessione profonda sul mondo, sul progresso che troppo spesso si rivela effimero, e sulla necessità di resistere con forza e autenticità.

BLACK HONEY CULT – “Black Honey Cult”

[Heavy Psych Sounds]

rock-garage-heavy-post punk

Ispirandosi a pionieri come i Velvet Underground e alle icone psichedeliche The 13th Floor Elevators, i Black Honey Cult infondono nel loro sound sfumature di goth, post-punk e krautrock. Il risultato? Un’ipnotica miscela di psichedelia oscura e d’atmosfera, che trasporta gli ascoltatori su un altro piano, come se si fosse depositato dell’LSD su Marte.

PACO CATHCART – “Down On Them”

[Wharf Cat]

alternative, indie

Figura centrale della scena alternative di New York da più di un decennio Paco Cathcart accantona per un attimo il suo progetto più noto, The Cradle, realizzando un disco tributo alla grande mela con la partecipazione di amici musicisti con i quali da anni collabora.

ELI WINTER – “A Trick of the Light”

[Three Lobed]

folk, post-rock, fingerpicking

Il chitarrista di Chicago Eli Winter continua il suo percorso da ‘band leader’, iniziato con l’ottimo self-titled del 2022, coinvolgendo in un’altra ottima release di folk-rock e post-rock pesi massimi come Mike Watt e David Grubbs.

LOSCIL – “Lake Fire”

[Kranky]

elettronica, drone, ambient

Originariamente concepito come una suite per elettronica e ensemble, la maggior parte delle composizioni originali è stata abbandonata, fatta eccezione per “Ash Clouds” (con James Meager al contrabbasso). Dai resti del lavoro abbandonato, Scott Morgan aka Loscil ha rimodellato e remixato le tracce rimanenti.

LOUIS PHILIPPE – “The Road To The Sea”

[Tapete]

baroque pop

Il cantautore, arrangiatore e produttore francese Louis Philippe crea da quasi quarant’anni un raffinato mondo di canzoni pop influenzate da Maurice Ravel e dai Beach Boys. Ha collaborato anche con Danny Manners, Stuart Moxham, Bertrand Burgalat, Alasdair McLean, Sean O’Hagan, Matilde Santing, Valérie Lemercier e molti altri.

ANGEL BAT DAWID & NAIMA NEFERTARI – “Journey to Nabta Playa”

[Spiritmuse]

jazz

La compositrice jazz e polistrumentista Angel Bat Dawid rilascia oggi un nuovo album in collaborazione con l’artista e musicista multidisciplinare Naima Nefertari. “Journey to Nabta Playa” trae ispirazione da Nabta Playa, un antico cerchio di pietre astrologiche nel deserto della Nubia. È stato anche ispirato, in parte, da “The People Could Fly: American Black Folktales” della compianta autrice di libri per bambini Virginia Hamilton.

SALLY POTTER – “Anatony”

[Bella Union]

alt-folk

Sally Potter ha esplorato i temi della connessione umana, della moralità e della mortalità in una carriera che ha attraversato quattro decenni, comprendendo opere diverse come l’epopea storica speculativa “Orlando” e la commedia acerbamente spiritosa “The Party”. Oltre al suo lavoro cinematografico, Sally è musicista e cantautrice, una vocazione parallela iniziata con performance e concerti improvvisati negli anni ’70 e ’80 e proseguita con la composizione delle musiche per le colonne sonore di molti dei suoi film apprezzati dalla critica. Il suo secondo album è un lavoro completamente nuovo per l’artista multidisciplinare: una raccolta eclettica e audacemente visionaria di canzoni che cercano di affrontare il rapporto simbiotico della nostra specie con la Terra, riflettendo al contempo sui fili emotivi che ci intrecciano tutti come persone che condividono questo pianeta.

CUCAMARAS – “Laughing” EP

[autoproduzione]

indie-rock

Carichi, taglienti, sguaiati e grintosi. Li abbiamo visti in Italia da poco e torneranno presto. Ci piacciono parecchio i ragazzi.

AIMONE – “Mai più per sempre” EP

[Woodworm]

indie-rock

Un EP di tre brani inediti che Aimone Romizi, frontman dei Fast Animals and Slow Kids, ha scelto di condividere con il pubblico e che raccontano, con la delicatezza che contraddistingue il cantautore perugino, un mondo intimo fatto di cambiamenti di vita, scelte sbagliate, di viaggi, del crescere, della paura della solitudine e di amori infiniti. Come racconta lo stesso Aimone, i brani sono stati scritti e registrati insieme a Michelangelo nel suo studio cremonese. Un luogo e uno spazio lontano dalla quotidianità necessario per poter guardare con distacco agli accadimenti della vita quotidiana, un allontanamento fisico ed emotivo dal “mondo che si ripete” che Romizi racconta in questi brani.

NEWDAD – “Safe” EP

[Atlantic]

indie-rock

“Safe” è esattamente ciò che i fan si aspettavano dalla loro band: il loro sound shoegaze/dream-pop di base, arricchito da una nuova sicurezza di sé, un controllo magistrale e preciso dei ritornelli e punti di contatto più ampi con band come Pavement e Sonic Youth. In breve: i loro elementi eterei sono più seducenti che mai; i momenti viscerali sono più selettivi e dinamici, ma altrettanto incisivi; e le loro canzoni rappresentano semplicemente un salto in avanti in termini di raffinatezza rispetto a “Madra”. L’intero EP ruota attorno a conflitti introspettivi simili: essere una persona che cerca di compiacere gli altri ma che sa farsi valere; rendersi conto che il successo porta con sé una nuova ondata di sfide inaspettate, adattarsi alla nuova vita in una Londra spesso opprimente.

NADIR – “Leoben” EP

[autoproduzione]

indie-rock

Era il 1999, a Sesto San Giovanni le fabbriche si erano gia? spente: pioveva, c’era il sole, il giorno, la notte. E in quell’ultimo anno del millennio nasceva il progetto Nadir. Sonorita? divise tra il rock alternativo italiano (Afterhours, Marlene Kuntz, CSI) e le atmosfere di Seattle (Alice in Chains, Pearl Jam, Soundgarden, Nirvana, Stone Temple Pilots), con una spruzzata di cantautorato e una guarnizione di post-rock. “Dopo 25 siamo ancora qui a rompere i coglioni. Piu? sporchi, piu? vecchi e piu? incazzati di prima“.



ERAEMME – “Mano Male” EP

[Dischi Uappissimi]

indie-pop

EP d’esordio del cantautore pugliese ERAÈMME disponibile dal 2 maggio su tutte le piattaforme digitali. Con un suono che mescola indie, folk, pop e sprazzi di R&B, ERAÈMME osserva e racconta il mondo, cercando autenticità e imparando a fare pace con sé stesso. Nei sei brani si incontrano riflessioni sulla difficoltà di mostrarsi per ciò che si è veramente, un inno alla vulnerabilità che, una volta abbracciata, ci fa crescere.

ANY OTHER – “Per te, che non ci sarai più” EP

[42 Records]

indie-pop

Anticipato dal brano “Distratta” uscito lo scorso 8 aprile, “Per te, che non ci sarai più” è un disco nato senza fare troppi programmi, scritto di getto e registrato in un tempo brevissimo, con l’urgenza di lasciare intatte le emozioni senza che si sedimentassero e perdessero di intensità. Una scelta consapevole per far emergere tutta l’immediatezza, la spontaneità e la fragilità di queste canzoni. Non è un riempitivo o un momento di passaggio tra un disco e l’altro, ma un’opera che trova il suo senso compiuto proprio nella distanza breve di quattro canzoni.

PUNCHBAG – “I’m Not Your Punchbag EP”

[Mute]

elettro-rock

Rock, elettronica, echi tardo ’90. Clara e Anders Bach oscillano tra estremi vertiginosi, dove i ritornelli pop sfacciatamente zuccherosi si scontrano con una produzione radicale e fuori dagli schemi.