Immaginatevi l’inno definitivo a finestrini abbassati per la primavera e l’estate. Round Downtown offre un’immediata nostalgia con un tocco moderno, guidata da un ritornello orecchiabile e da momenti di sax da urlo. Il ritornello ha quel gancio immediato che gli ascoltatori canticchieranno per tutto il giorno anche dopo un solo ascolto. È l’ideale per gli ascoltatori che sono alla ricerca di brani in levare per le loro playlist primaverili/estive o per qualsiasi playlist rock/pop/indie.

All James è un progetto musicale innovativo che fonde senza soluzione di continuità mondi pop, paesaggi sonori orchestrali e musica alternativa. Traendo ispirazione da illustri artisti come Hans Zimmer, Enya, Kodaline e Coldplay, All James crea un’esperienza uditiva unica che risuona profondamente con gli ascoltatori. Alcune canzoni sono caratterizzate da elementi orchestrali e altre da un’atmosfera nostalgica anni ’90 con un tocco moderno.

Listen & Follow

All James: Instagram