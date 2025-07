Fa un certo effetto associare l’idea di un album “self titled” ad un artista che ha fatto della trasformazione, del cambiamento il fulcro, immagino doloroso ma necessario, della sua dimensione artistica e personale, un modo per dare ancora una volta, alla sua quinta produzione, un’istantanea del periodo presente, con le canzoni intese a dilatare questo senso di assenza di tempo, di espansione del presente.

Kae si affida al solito ad un temperamento lirico audace e iper intimo, dove la verità così forte della sua esistenza viene di volta in volta sbattuta in faccia come sempre, dove la ferocia dei confini del corpo, la presenza del suo corpo, così sensibile impercettibilmente a qualsiasi piccola variazione umorale, dove il chaos della indifferenza del modo esterno cela insidie che complicano il senso di accettazione si scontra con la dolcezza profonda del gesto d’amore, delle dediche d’amore, in questo eterno connubio scintillante fra rivendicazione, rabbia e passione, fra fragoroso amore per la vita, intriso di romanticismo e lotta per l’indipendenza identitaria.

Se il lato narrativo pertanto rimane ancora fiero e pulsante, musicalmente siamo forse di fronte alle canzoni più orecchiabili di Kae, con un’elettronica che pone le basi su riconosciuti stilemi anni 80, quasi orecchiabili e fluide, con alcune vette ma in generale una sensazione di liquidità diffusa, in un album omogeneo senza troppi alti e bassi, dove si nota una produzione attenta al dettaglio e a rendere più empatico il flow, senza forzature o scadere nell’easy listening dietro l’angolo

Un processo di avvicinamento sensoriale, questo album autointitolato, forse di maturazione musicale anche, verso magari forme più corpose di songwriting, magari in un futuro chissà di elettro ballad per cuori in fiamme