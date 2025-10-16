Gli Hope Of The States hanno condiviso il loro nuovo singolo “Billboard Mountain” edè pronta la ristampa del loro album di debutto “The Lost Riots”.

La band post-rock di Chichester è tornata, dopo 18 anni di inattività, lo scorso luglio, dopo essersi sciolta nel 2006. Da allora ha pubblicato i singoli “Long Waits In A & E” e “Footage/Streamtrain”.

Ora ecco il nuovo singolo:

La band ha anche annunciato una riedizione in vinile in edizione speciale del loro album di debutto del 2004 “The Lost Riots” nell’ambito del National Album Day 2025 di sabato 18 ottobre.

Parlando a NME del loro ritorno, gli Hope Of The States dicevano così:

“Siamo in sala prove e stiamo dando il massimo“, ha detto il frontman Sam Herlihy. “È tutto scritto e andremo a registrare con Jolyon Thomas, il figlio di Ken Thomas, che ha prodotto i nostri due album. Era un vero eroe e gli volevo molto bene. Era un tipo incredibile, artistico, intimidatorio, ma purtroppo è scomparso l’anno scorso. Abbiamo conosciuto Jolyon quando abbiamo incontrato Ken per la prima volta, quando era un ragazzino arrogante di 16 anni, e ora è un produttore arrogante di non so quanti anni che produce dischi con gli U2. Se le canzoni non fossero buone, non lo farei. Per quanto sarebbe divertente suonare dal vivo e restituire qualcosa ai fan, non sarebbe sufficiente suonare solo i vecchi pezzi. Credo sinceramente che siano buoni quanto, se non migliori, dei vecchi“.