La band di Maynard James Keenan annuncia dai propri profili social un lungo tour che toccherà il vecchio continente nell’estate del 2026.

La serie di date, che riporta la band in Europa dopo circa 7 anni, farà tappa anche in Italia.

Destinazione scelta nel nostro paese Ferrara, il prossimo 13 giugno, all’interno del Ferrara Summer Festival.

Prevendite disponibili da venerdì 31 ottobre alle ore 10. E’ anche attivo un pre-sale gestito dalla band che partirà mercoledì 29 ottobre. Biglietti QUI.

Il quarto album e ad oggi ultimo album della band, “Eat the Elephant“, è stato pubblicato nel febbraio del 2018 anno in cui la band si è imbarcata nell’ultimo tour europeo che è passato per l’Italia in due diverse occasioni: a Villafranca di Verona a luglio e a Roma e Milano nel successivo dicembre.

Tra il 2024 e l’inizio del 2025 gli A Perfect Circle sono tornati dal vivo per una serie di date negli States. Testimonianza di questi concerti è il disco dal vivo “Sessanta Live“, registrazione integrale del concerto tenuto presso il Talking Stick Resort Amphitheatre di Phoenix.

Questo il tour completo della band:



3 Giugno @ Londra, UK O2 Academy Brixton

4 Giugno @ Londra, UK O2 Academy Brixton

6 Giugno @ Norinberga, DE Rock Im Park

7 Giugno @ Nürburg, DE Rock Am Ring

9 Giugno @ Monaco, DE Zenith

10 Giugno @ Varsavia, PL Torwar

12 Giugno @ Vienna, AT Nova Rock Festival

13 Giugno @ Ferrara, IT Ferrara Summer Festival

15 Giugno @ Budapest, HU Budapest Park

16 Giugno @ Zagabria, HR SRC Šalata

18 Giugno @ Zurigo, CH Halle622

21 Giugno @ Düsseldorf, DE Mitsubishi Hall

24 Giugno @ Amsterdam, NL AFAS Live

26 Giugno @ Copenaghen, DK Copenhell

28 Giugno @ Stockholm, SE Gröna Lund *

1 Luglio @ Berlino, DE Zitadelle

2 Luglio @ Praga, CZ Forum Karlín

4 Luglio @ Esch-sur-Alzette, LU Rockhal