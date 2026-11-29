Harry Waters (figlio di Roger) arriverà in Italia a novembre con il tour ‘Roger Waters Presents Legacy’, uno spettacolo dedicato ai grandi classici dei Pink Floyd.

Biglietti QUI.

15 novembre 2027 – Milano, Teatro Arcimboldi

16 novembre 2027 – Brescia, Teatro Clerici

17 novembre 2027 – Padova, Gran Teatro Geox

19 novembre 2027 – Bari, Palaflorio

20 novembre 2027 – Napoli, Teatro PalaPartenope

Lo spettacolo è stato ideato da Roger Waters (che non sarà sul palco), per mantenere viva l’eredità dal vivo dei Pink Floyd, basandosi sulla Harry Waters Band, guidata alle tastiere dal figlio Harry. La scaletta ripercorrerà gli anni ’70 della band inglese includendo brani da “The Dark Side of the Moon”, “Wish You Were Here”, “Animals” e “The Wall”, oltre a estratti dalla carriera solista di Roger Waters.