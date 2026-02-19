credit: press

Il favoloso duo parigino Special Friend presenta il nuovo singolo “Clipping”, secondo singolo tratto dal loro prossimo album omonimo, in uscita il 30 marzo.

“Clipping” si riferisce alla disciplina di potare la vegetazione, rimuovendo il legno morto per creare una bellezza abbondante.

La canzone è deliziosa, con questa chitarra che si alterna alle strofe cantate, esaltandoci con il rumore delle distorsioni. Dolcezza e chitarre, cosa volere di più?

Gli Special Friend sono diventati maestri nel tessere eleganti e sofisticate trame musicali pop, pur rimanendo fedeli alle loro radici DIY. Il duo franco-americano (Guillaume Siracusa alla chitarra e alla voce, Erica Ashleson alla batteria e alla voce) riesce a creare un sound unico nel suo genere. Quando suonano dal vivo, il pubblico rimane affascinato dalle strutture enormi e intricate che la band costruisce, innamorandosi delle melodie vocali cristalline che si intrecciano tra i frammenti di chitarra e il rullo dei tamburi.

Il nuovo album, a quanto ci dicono le note stampa, è più vario del precedente ed è una co-pubblicazione con Howlin Banana Records e Hidden Bay Records (entrambe in Francia). Skep Wax cura invece l’album nel Regno Unito e in Nord America.

Listen & Follow

Special Friend: Bandcamp