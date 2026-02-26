Credit: Bandcamp

Gli Upchuck tornano con “Last Breath”, che segna la loro prima uscita dopo l’album dello scorso anno “I’m Nice Now”. Il singolo è stato scritto e registrato durante le session dell’album ai Sonic Ranch Studios di Tornillo, in Texas, insieme al produttore Ty Segall.

Dopo un 2025 che ha visto la band firmare con la Domino Recording gli Upchuck continuano a tenere il ritmo alto e carico. “I’m Nice Now” è stato acclamato per la sua intensità grezza e l’energia imprevedibile e c’è da dire che questo nuovo singolo segue alla grande quella scia: il fuoco è più vivo che mai!

