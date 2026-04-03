Credit: David Masters

Proprio la scorsa settimana i Memorials hanno pubblicato, via Fire Records, il loro secondo LP, “All Clouds Bring Not Rain”, e ora annunciano tre nuove date italiane previste per il mese di giugno.

Il duo composto da Verity Susman (Electrolane) e Matthew Simms (Wire) lo ha registrato in uno studio in mezzo alle foreste del sud-ovest della Francia.

Il nuovo album è permeato dal senso di libertà che questa esperienza evoca. Il gruppo di stanza a Canterbury si è chiuso in studio e ne è uscito con un disco insolito, melodico e non convenzionale. Per un lavoro così ambizioso, è sorprendente che sia stato scritto, eseguito, registrato e mixato esclusivamente dai due artisti.

Gli appuntamenti con loro sono previsti per giovedì 11 al Monk Club di Roma, venerdì 12 al Mr. Rolly’s di Vitulazio (CE) e sabato 13 all’Aia Piccola di Alberobello (BA) per Experimenta Festival.