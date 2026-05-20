I mary in the junkyard hanno pubblicato il nuovo singolo “New Muscles”.

Il loro album di debutto, “Role Model Hermit”, uscirà il 3 luglio, e in questa “New Muscles” il ritmo la fa da padrone, mentre un senso di diveritmento riempie l’aria, inebriandoci.

Il brano è accompagnato da un video diretto da Saya Barbaglia, membro della band, insieme ai collaboratori stretti Luke Grieve e Daisy Ayscough. Le riprese hanno visto le compagne di band Clari Freeman-Taylor e Saya Barbaglia impegnate in un combattimento all’ultimo sangue.

Le due commentano così: “Il combattimento nel video è reale e ci siamo allenate per un anno in totale (Saya 1 anno, Clari 1 mese)“.

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