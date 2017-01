ARIEL PINK E WEYES BLOOD INSIEME PER UN EP

Nuovo numero della collana “Myths” serie di mini album pubblicati dalla Mexican Summer nella quale due artisti collaborano nella realizzazione di 4 tracce.

La prossima puntata, in uscita il 27 gennaio, vedrà all’opera Ariel Pink insieme ad Weyes Blood,

Questa la tracklist di “Myths 002 EP”:

01 Tears on Fire

02 Daddy, Please Give a Little Time to Me

03 Morning After

04 On Another Day

La prima uscita di questi EP collaborativi era stato realizzato da Devonté Hynes (aka Blood Orange) insieme a Connan Mockasin.