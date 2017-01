JENS LEKMAN: DUE DATE LIVE IN ITALIA AD APRILE

Due sole date nel nostro paese per il cantautore svedese Jens Lekman.

25 aprile @ Locomotiv, Bologna

26 aprile @ Unplugged in Monti – Church Sessions, Chiesa Evangelica Metodista – Roma,

Nelle date di Bologna e Roma, presentate da Radar Concerti, Jens presenterà il suo nuovo “Life Will See You Now”, annunciato per il 17 febbraio 2017 e preceduto dal singolo “What’s the perfume that you wear?”.

Il live sarà arricchito dalla presenza della band in un imperdibile tour che, a partire dall’America, toccherà l’Europa in primavera.