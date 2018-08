BILL RYDER-JONES ANNUNCIA IL QUARTO ALBUM “YAWN”. GUARDA IL VIDEO DEL PRIMO SINGOLO.

Bill Ryder-Jones annuncia la pubblicazione di “Yawn”, il suo quarto album, in uscita il 2 novembre su Domino.

Primo singolo estratto è “Mither” presetnato con un video diretto da James Slater:

Polistrumentista, produttore, arrangiatore e compositore Bill Ryder-Jones nel 2011 ha pubblicato l’album “If…”, interpretando “Se una notte d’inverno un viaggiatore” di Italo Calvino, in seguito “A Bad Wind Blows In My Heart” nel 2013 (leggi la recensione) e l’acclamato “West Kirby County Primary” nel 2015.

“Yawn” è stato registrato e prodotto interamente da Bill, con l’aiuto di alcuni amici tra cui The Orielles e Our Girl, alla voce, Rod Skip al violoncello e al mixer Craig Silvey (Portishead, The Horrors, Arcade Fire).

“Yawn” è disponibile per il pre-order sul sito di Dom-Mart, LP in edizione deluxe, LP esclusivo per i negozi indipendenti, LP, CD e in digitale.

Tracklist:

There’s Something On Your Mind

Time Will Be The Only Saviour

Recover

Mither

And Then There’s You

There Are Worse Things I Could Do

Don’t Be Scared, I Love You

John

No One’s Trying To Kill You

Happy Song