SUEDE: IN ARRIVO LA RISTAMPA COMMEMORATIVA (IN 3 LP) PER IL VENTENNALE DI “HEAD MUSIC”

Periodo particolarmente attivo per i Suede.

Dopo l’uscita dell’album “The Blue Hour” e del documentario “The Insatiable Ones” nel 2018, e una serie di live previsti per il 2019, gli inglesi capitanati da Brett Anderson annunciano per il Record Store Day (13 Aprile) la ristampa dell’album “Head Music” che proprio a Maggio di quest’anno compie 20 anni: 3 LP, di cui uno di b-side, per una tiratura limitata a 2.000 copie.

Qua la notizia: http://recordstoreday.co.uk/releases/rsd-2019/suede/

Exclusive to #RSD19 is the 20th anniversary 3LP edition of Suede’s fourth album; "Head Music".

The third LP features ten non-album b-sides, issued in this format for the first time and pressed on 180g heavyweight coloured vinyl. Limited to just 2000 copies! pic.twitter.com/PsZ1oyf5U8

— Suede HQ (@suedeHQ) February 28, 2019