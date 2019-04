GLI OKKERVIL RIVER RILASCERANNO UN ALBUM LIVE AL MESE PER UN ANNO

Gli Okkervil River annunciano “A Dream in the Dark: Two Decades of Okkervil River Live” progetto che prevede al pubblicazone di un disco live inedito al mese per un anno.

Le 12 pubblicazioni ripercorranno l’intera carriera della band e saranno reperibili attraverso un servizio di sottoscrizione online.

Ogni album verrà fornito con note di copertina complete e inedite, appunti di diario, interviste, foto di archivio e altro ancora. Gli abbonati alla serie otterranno, come premi, anche fantastiche copie fisiche e accesso anticipato ai biglietti in pre-vendita per il nostro prossimo tour “Rarities & Requests” e molto altro… assicura il cantante Will Sheff

e ancora:

Ho sempre avuto una piccola mania per l’archiviazione, e per anni ho provato a registrare spettacoli dal vivo con la migliore qualità possibile. Nel 2018 abbiamo pubblicato il nono album e la band è entrata nel suo ventesimo anno di esistenza. Mi sono trovato in una modalità riflessiva, guardando indietro a tutti i diversi periodi della band e tutti i grandi collaboratori che ho avuto la fortuna di incontrare. Ho riletto i miei diari tenuti negli ultimi decenni e ho scoperto quelle registrazioni, e ho visto il passato della band sotto una nuova luce. Ho avuto una visione su come avrei potuto riunire tutte queste cose per dare ai fan un ritratto degli Okkervil River dal vivo. È un modo per riassumere e curare il passato, e quindi guardare avanti alle nostre prossime cose.

Puoi sottoscrivere al servizio “A Dream in the Dark” qui.

L’ultimo disco della band è “In The Rainbow Rain” uscito l’anno scorso (leggi la recensione).