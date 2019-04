ASCOLTA L’INTERPRETAZIONE DI MOTTA DEL BRANO “VERRANNO A CHIEDERTI DEL NOSTRO AMORE” DI FABRIZIO DE ANDRè

Oggi esce “Verranno a chiederti del nostro amore”, nella versione speciale di Motta. Il brano è contenuto in “Faber Nostrum” (Sony Music / Legacy Recordings), il disco tributo a Fabrizio De Andrè, in uscita il 26 aprile.

Nei giorni scorsi, inoltre, Motta ha vinto la Targa “Quelli che cantano Fabrizio” (già “Premio per la reinterpretazione dell’opera di Fabrizio”) per la sua interpretazione del brano presente nell’album. «L’urgenza mi ha portato a fare questo mestiere – dichiara Motta – La stessa parte dalla volontà di esternare le mie fragilità. In questa sfida non mi sono mai sentito solo: devo ringraziare costantemente Fabrizio De Andrè per essermi stato vicino nel ricercare la libertà di essere me stesso.»

Il disco, che vede la partecipazione di alcuni dei nomi più influenti della nuova scena musicale italiana, è disponibile in pre-order al link https://SMI.lnk.to/FaberNostrum

Ecco la tracklist:

Gazzelle – Sally

Ex-Otago – Amore che vieni, amore che vai

Willie Peyote – Il bombarolo

Canova – Il suonatore Jones

CIMINI feat. Lo stato sociale – Canzone per l’estate

Ministri – Inverno

Colapesce – Canzone dell’amore perduto

The Leading Guy – Se ti tagliassero a pezzetti

Motta – Verranno a chiederti del nostro amore

La Municipàl – La canzone di Marinella

Fadi – Rimini

The Zen Circus – Hotel Supramonte

Pinguini Tattici Nucleari – Fiume Sand Creek

Artù – Cantico dei drogati

Vasco Brondi – Smisurata preghiera

«Sono senza dubbio favorevole a rivisitazioni che comportano scelte coraggiose e quasi spericolate, per poi scoprire, piacevolmente, che hanno ragione di esistere – commenta Dori Ghezzi – Del resto, anche Fabrizio sentiva di volta in volta l’esigenza di sperimentare e innovarsi cercando di non ripetere se stesso. Queste operazioni oltretutto ci confermano che c’è sempre un forte punto di congiunzione e comprensione fra più generazioni e diversi linguaggi».