MEMBRI DI REFUSED, BAD RELIGION E MINOR THREAT SI RITROVANO NEI FAKE NAMES: PRIMO SINGOLO E ALBUM IN ARRIVO

Fake Names, un supergruppo punk con il cantante dei Refused Dennis Lyxzén e il chitarrista dei Bad Religion / Minor Threat Brian Baker, lancerà in orbita il suo album di debutto questa primavera. Prima dell’uscita dell’LP, la band svela il singolo “Brick”.

Il gruppo, completato dal chitarrista Michael Hampton (S.O.A., Embrace, One Last Wish) e dal bassista Johnny Temple (Girls Against Boys, Soulside), pubblicherà l’LP omonimo l’8 maggio via Epitaph Records. L’album, 28 minuti e 10 brani, è stato prodotto da Hampton e Geoff Sanoff e registrato nei Renegade Studios di Little Steven a New York City.

La band ha suonato il suo primo concerto in assoluto a gennaio 2019 a Brooklyn, New York.

Fake Names Tracklist:

01. All For Sale

02. Driver

03. Being Them

04. Brick

05. Darkest Days

06. Heavy Feather

07. First Everlasting

08. This Is Nothing

09. Weight

10. Lost Cause