“BACK TO THE ROOTS”: UN RITORNO ALLE ORIGINI PER I SICK TAMBURO, PER ELISABETTA

Il primo assaggio di una serie di brani conosciuti ma arrangiati e risuonati in chiave punk melodico, è la nuova versione di “Un Giorno Nuovo”, che sarà contenuta in una nuova uscita, a nome Sick Tamburo, intitolata “Back To The Roots”. Come dice il nome del progetto stesso, le radici di cui si parla sono proprio quelle che fatto tornare a galla i suoni punk. La band spera anche in un tour che potrà scaturire da questo disco.

“Questo progetto, BACK TO THE ROOTS (Forse è l’amore), è interamente dedicato ad Elisabetta, che pur non essendoci più fisicamente, è e sarà sempre presente, forse anche più di prima.

I Sick Tamburo sono nati sopratutto per la sua forte volontà e lei sarà sempre nei Sick Tamburo.

Risalire su un palco sarà come averla lì, che spinge e che da energia e serenità a tutti. Per noi, d’ora in poi ogni concerto diventerà quella festa speciale.

Evviva l’Elisabetta. Un nuovo Giorno Nuovo è qui”. Così scrive la band sulla propria pagina Facebook.