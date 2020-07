IGGY POP HA PUBBLICATO IL VIDEO MUSICALE UFFICIALE PER LA STORICA “THE PASSENGER”

Iggy Pop ha pubblicato, finalmente, il video musicale ufficiale per il suo classico “The Passenger”, canzone forse scritta durante i suoi frequenti viaggi nel sedile del passeggero con David Bowie mentre la coppia era in tour, come ha detto a The Guardian negli ultimi anni: “… Ho viaggiato in giro per il Nord America e l’Europa nell’auto di David. Non avevo la patente di guida o una macchina“.

Nonostante sia stato considerato dal biografo di Bowie, David Buckley, come “uno dei più grandi riff di tutti i tempi“, “The Passenger” non è stato inizialmente pubblicato come singolo, ma è stato incluso come lato B del singolo “Success”.

La canzone uscirà come singolo solo nel 1998.

Questo nuovo video, arrivato 43 anni dopo il debutto della canzone, è stato diretto da Simon Taylor.

“The Passenger” è tratto dall’album del 1977 di Iggy Pop, “Lust For Life”, disco che segue “The Idiot” pubblicato all’inizio di quell’anno e prodotto e co-scritto da David Bowie. A differenza della maggior parte dei brani di “Lust for Life”, Bowie non è accreditato su “The Passenger”, e invece, i crediti per la scrittura musicale vanno al chitarrista della trilogia berlinese Ricky Gardiner.