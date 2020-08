SI RIVEDONO I LO TOM (PEDRO THE LION + STARFLYER 59): SINGOLO E ANNUNCIO CAMPAGNA SU KICKSTARTER PER IL NUOVO ALBUM

SI RIVEDONO I LO TOM (PEDRO THE LION + STARFLYER 59): SINGOLO E ANNUNCIO CAMPAGNA SU KICKSTARTER PER IL NUOVO ALBUM

Nel 2017, prima che venisse rispolverato il nome Pedro The Lion, David Bazan pubblicò l’album di debutto della sua nuova band Lo Tom, che comprendeva anche TW Walsh e Jason Martin e Trey Many, questi due già nei Starflyer 59 (Trey ha anche suonato in His Name Is Alive e ha suonato la batteria per Pedro The Lion).

Ora i musicisti stanno preparando un secondo album, atteso il 4 settembre, lo stanno finanziando con il crowdfunding su Kickstarter e hanno appena pubblicato il singolo “Start Payin'”.

Start Payin’ by Lo Tom

La band scrive: “Ciao, siamo noi. Ci siamo divertiti a fare il primo album, così abbiamo deciso di rifarlo. Il disco è pronto e ci piace come suona… la canzone che pubblichiamo con il lancio della campagna fondi è una buona rappresentazione degli altri brani. LP2 sarà pubblicato in modo indipendente, questa volta senza etichetta. Dato che siamo in autogestione, ci farebbe piacere un po’ di aiuto da parte vostra per quanto riguarda i costi di produzione“.