PAUL WELLER, ANNUNCIATA LA RISTAMPA RIMASTERIZZATA DI “WAKE UP THE NATION” PER IL DECIMO ANNIVERSARIO

In occasione del decimo anniversario di “Wake Up The Nation” – pubblicato nell’aprile del 2010 – Paul Weller ha annunciato una ristampa rimasterizzata per celebrare l’album che, ricordiamo, è stato nominato per il Mercury Music Prize 2010 .

L’album, rimasterizzato da Jan ‘Stan’ Kybert e dallo stesso Paul, arriverà in digitale il 27 novembre mentre l’uscita in vinile è prevista per l’inizio del 2021.

A proposito della ristampa, Weller ha dichiarato alla rivista Clash: “Non sono mai stato contento del mix di Wake Up the Nation, quindi quando qualcuno ha sottolineato che erano passati 10 anni da quando è uscito ho pensato che fosse una buona opportunità per provare un re-mix su di esso. Mi piaceva il caos e l’intensità dell’originale ma potevo sentire quanto non potevi sentire. Penso che il nuovo mix riveli molte più parti che non hai sentito nell’originale pur mantenendo l’energia”.

Tracklist:

Moonshine

Wake Up The Nation

No Tears To Cry

Fast Car / Slow Traffic

Andromeda

In Amsterdam

She Speaks

Find The Torch, Burn The Plans

Aim High

Trees

Grasp & Still Connect

Whatever Next

7 & 3 Is The Strikers Name

Up The Dosage

Pieces Of A Dream

Two Fat Ladies