VIDEO: THE SHAPE We Can’t Have It All [ Esclusiva IfB ]

La nostra graditissima anteprima di oggi è per il nuovo video dei The Shape, diretto da Alessandro Guerra, relativo al brano “We Can’t Have It All”.

“Si può piangere in un palazzo e pensare di avere tutto in un capannone vuoto: così vengono rappresentate le sfumature di una relazione sbagliata in We Can’t Have It All. Alessandra balla come se non si rendesse conto di ciò che le sta attorno; che differenza c’è fra luce e buio, affreschi e polvere se ti manca l’unica cosa di cui hai bisogno?”

L’ultimo lavoro della band, “Lonely Crowd”, risale al 2015, poi una lunga pausa, ma ora i ragazzi di Verona sono tornati. Il nuovo album “Morning, Paradiso”, che uscirà a gennaio per La Cantina Records, è finalmente in arrivo. “We Can’t Have It All” è la gustosa anticipazione che davvero lascia molto ben sperare per il disco imminente….