L’ORARIO è PROIBITIVO, MA SARà UN PIACERE RIVEDERE PATTI SMITH LIVE

Per anni, Patti Smith ha festeggiato il suo compleanno suonando un concerto intimo, con gli amici, a New York. Per fortuna, quest’anno la tradizione continua anche se sotto forma di livestream.

Il 30 dicembre la Smith si esibirà per la prima volta in questo 2020 con la sua band. Lo show sarà trasmesso in streaming.

“Ho solo pensato che sarebbe stato bello mantenere questa tradizione in un certo modo, perché è sempre un momento di gioia“, ha detto la prossima 74enne in un’intervista a Rolling Stone. “Amo i compleanni perché siamo nati e la vita è la cosa più bella che abbiamo, ho solo pensato che sarebbe stato bello condividerla con tutti. Ero molto impreparata per la pandemia. Ero pronta per la vita pubblica e poi sono dovuta entrare in una fasee più solitaria. Stare in un posto per otto mesi è una cosa che non faccio da quando i miei figli sono cresciuti. E così il mio mondo è diventato ancora più interiorizzato del solito“.

Per il suo livestream di compleanno non ci saranno allestimenti scenici elaborati o espedienti speciali: solo lei e la sua band, che include anche suo figlio Jackson alla chitarra. “Non cercheremo di fare un’approssimazione di un concerto“, ha detto la Smith. “Voglio solo fare un buon lavoro“.

Il livestream andrà in onda, in Italia, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, alle 3 di mattina. I biglietti sono già disponibili: l’evento sarà solo live e non verrà rimesso in onda.