TRACK: GRIDS AND DOTS What happens to friendships in winter?

Che meraviglia. Incanto ad occhi aperti targato Grids and Dots. La band australiana si fa avvolgente e delicatissima come non mai, tanto da ricordarci i momenti più morbidi dei Delgados, anche se loro, come riferimento, dicono Nico e i Velvet Underground.

What happens to friendships in winter? by Grids and Dots

Sta di fatto che la magia sonora di “What happens to friendships in winter?” è così bella da restare senza fiato. Un brano che si muove in maniera raffinatissima, arrangiato in maniera superba, con degli archi preziosi che nobilitano il tutto. Eleganza e misura in una canzone che è un vero gioiello, anche melodico. Bravissimi.

