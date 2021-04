NUOVO SINGOLO PER I NEW CANDYS, CHE CON “BEGIN AGAIN” ANTICIPANO IL DISCO “VYVYD”, ATTESO A GIUGNO

Si chiama “Begin Again” il nuovo singolo dei valorosi New Candys, orgoglio italiano capace di alzare la bandiera psichedelica/post-punk anche fuori dai confini nazionali (pre-order). La canzone è il secondo estratto dall’album “Vyvyd”, la precedente era stata “Twin Mime”, che uscirà il 4 giugno. “Parla di come un legame interrotto a volte continua ad essere presente nei nostri ricordi, e in quegli stessi ricordi entrambe le persone possono ritrovarsi. Il giro di basso è arrivato per primo, poi gli accordi e la melodia vocale. È stata la prima volta in cui abbiamo utilizzato una drum machine al posto della batteria tradizionale“.

Il video è diretto da Ivana Smudja e la band è assolutamente soddisfatta del suo lavoro e della sua metodologia: “Rappresenta appieno il nostro modo di concepire la musica, lasciando libertà di interpretare il messaggio a chi ascolta, facendolo proprio“. Sulla pagina Bandcamp della band si leggono alcune notizie sulle genesi del disco: “Questo disco ha una sua mitologia. Abbiamo giocato con simboli religiosi, pagani e archetipici, che sono stati distorti attraverso la nostra lente. Se dovessimo riassumere l’album in un concetto sarebbe la contraddizione della luce: Dio/bene è spesso rappresentato con un bagliore luminoso, mentre Lucifero, la personificazione del male, significa portatore di luce. Siamo stati ispirati dal cinema visionario di Kenneth Anger e Alejandro Jodorowsky, tra gli altri.”

Tracklist:

1.Twin Mime

2.Zyko

3.Factice

4.Begin Again

5.Evil Evil

6.Vyvyan Rising

7.Helluva Zoo

8.The Clockmaker

9.Q&K

10.Snake Eat Snake