ASCOLTA “LOW KEY IN LOVE”, LA COLLABORAZIONE TRA THE STRUTS E PARIS JACKSON

Gli Struts hanno collaborato con Paris Jackson nella nuova canzone “Low Key In Love”.

Il singolo è la prima uscita della band dal loro album del 2020 “Strange Days”, disco che li ha visti collaborare con artisti del calibro di Robbie Williams, Tom Morello, Joe Elliott e Phil Collen dei Def Leppard.

“Low Key In Love è stata scritta dopo un appuntamento a Los Angeles al bar retrò anni ’70, Good Times at Davey Wayne’s“, ha detto il frontman Luke Spiller a Classic Rock. “Sono entrato in studio spiegando che avevamo bisogno che la canzone avesse l’essenza che si sente quando si entra nel bar e si assorbe l’atmosfera. Quando abbiamo deciso di esplorare l’idea di un duetto, ho ripensato a quella notte e mi sono ricordato che Paris aveva suonato un brillante set acustico. Qualcosa dentro di me mi stava dicendo che tutto accade per una ragione, così ho deciso di mandarle un messaggio“.

“Sono convinto che alcune cose siano semplicemente scritte nelle stelle. Portare Paris ha dato alla canzone una dimensione completamente nuova e dà davvero vita alla storia. Lei è bella e brillante. Una stella“.

“Ho sentito parlare per la prima volta dei The Struts quando sono andato a vedere i Motley Crue suonare il loro ultimo set la notte di Capodanno allo Staples Center qualche anno fa“, ha detto la Jackson. “I ragazzi hanno aperto per loro e non avevo idea che sarebbe stato così incredibile come è stato. Ricordo solo che mi sono girata verso il mio amico e ho detto ‘chi cazzo sono questi ragazzi? Sono stata così spazzata via dal loro talento, dalla loro presenza scenica e dalla loro energia. Mi sembrava di aver viaggiato nel tempo e di aver sperimentato quando il rock’n’roll era al suo apice, come con i Rolling Stones e i Queen. Ho iniziato ad ascoltare la loro musica e li vedevo agli eventi qua e là, e siamo sempre stati abbastanza amici online. Quando Luke mi ha chiesto di lavorare con loro, è stato un sì immediato. È stato un privilegio e un onore cantare su una canzone che so che significa così tanto per Luke, e sono grata per l’amicizia che è nata da un progetto così bello. È diverso da qualsiasi cosa io abbia mai fatto o pensato di fare prima, e sono qui per questo!“.