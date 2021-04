E’ IN STREAMING “CARAVAN” IL CORTOMETRAGGIO SUL NUOVO ALBUM DI IOSONOUNCANE

E’ da ieri, mercoledì 28 aprile, in esclusiva su Nexo+, “Caravan”, il cortometraggio che nasce dalla collaborazione fra Iosonouncane e il duo di registi Alberto Gottardo e Francesca Sironi.

Introducendo all’ascolto dell’album – “IRA,” in uscita il prossimo 14 maggio per Numero1 e Trovarobato con distribuzione Sony- il film racconta un momento specifico nel lungo percorso di lavorazione del disco, ma ne spalanca lo spazio. Il risultato ha confini di genere vaghi e difficilmente definibili. Determinata e rigorosa è invece l’origine del materiale. In “Caravan” non c’è alcun allestimento o ricostruzione digitale. Le immagini che compongono le sequenze appartengono da una parte alla documentazione delle registrazioni dell’album, filmate nel corso di due anni da Alberto Gottardo, dall’altra a nuove riprese effettuate dal duo di registi durante i sopralluoghi per il loro prossimo documentario.

Il cortometraggio dura 13 minuti ed è prodotto da Somewhere studio e in Italia sarà disponibile dal 28 aprile su Nexo+.

