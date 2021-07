DRUG STORE ROMEOS The World Within Our Bedrooms [ Fiction Records - 2021 ]

È arrivato il momento del debutto sulla lunga distanza per i Drug Store Romeos, un giovanissimo trio dell’Hampshire che sta iniziando a farsi un nome sulle pagine delle più prestigiose riviste e webzine britanniche. Dopo essere stata incensata dai tipi di Gigwise, NME e So Young, la band di Sarah Downey tenta il colpaccio con le quindici tracce di “The World Within Our Bedrooms”, un album che sicuramente farà venire l’acquolina in bocca a tutti gli appassionati del dream pop più etereo, delicato e psichedelico.

Suoni vellutati e melodie morbidissime per un disco che, per stessa ammissione dei tre ragazzi, rappresenta una sorta di addio alla spensierata età dell’adolescenza. Una breve ma intensa parentesi di vita che i Drug Store Romeos provano a racchiudere in un lavoro non particolarmente originale ma sicuramente suggestivo, capace com’è di evocare tutta una serie di sensazioni, emozioni e incertezze tipiche degli anni che fanno da anticamera alla maturità.

Il gruppo realizza il suo personalissimo omaggio alla gioventù traendo ispirazione da alcuni “vecchietti” niente male – Stereolab, Broadcast e Mild High Club – considerati alla stregua di fari cui far riferimento per districarsi nei meandri di un dream pop elettronico e dal forte gusto vintage, la cui formula resta ancora tutta da esplorare e approfondire.

Per il momento i Drug Store Romeos sembrano orientarsi davvero molto bene in questo coloratissimo labirinto lastricato di sogni. La via imboccata è quella giusta: ce lo confermano le sfumature malinconiche di “Secret Plan” e le atmosfere sospese di “What’s On Your Mind”, due brani deliziosi che da soli valgono mezzo punto in più in pagella.

Photo Credit: Melanie Hyams