I BADBADNOTGOOD ANNUNCIANO IL NUOVO DISCO. PRIMO ESTRATTO IN ASCOLTO: “SIGNAL FROM THE NOISE”.

“Talk Memory” è il titolo del nuovo disco dell’ensemble jazz-pop canadese BADBADNOTGOOD.

Atteso per il prossimo 8 ottobre su etichetta XL Recordings l’album è anticipato da queste ore dal primo estratto “Signal From The Noise”:

“Talk Memory” contiene contributi di artisti del calibro di Arthur Verocai, Karriem Riggins, Terrace Martin, Laraaji e l’acclamato arpista Brandee Younger già stretto collaboratore di Moses Sumney e Thundercat.

I BBNG raccontano così il lavoro:

Ci sono voluti uno o due anni di vita per arrivare al punto in cui il processo creativo era di nuovo eccitante e una volta che siamo entrati in studio è stato il processo di registrazione e scrittura più conciso che abbiamo mai avuto. Ci auguriamo che le performance in studio improvvisate avvicinino l’ascoltatore alla nostra esperienza dal vivo.

“Talk Memory” tracklist:

1. Signal From The Noise

2. Unfolding (Momentum 73) feat. Laraajii

3. City of Mirrors feat. Arthur Verocai

4. Beside April feat. Karriem Riggins, Arthur Verocai

5. Love Proceeding feat. Arthur Verocai

6. Open Channels [PHYSICAL ONLY]

7. Timid, Intimidating

8. Beside April Reprise feat. Arthur Verocai

9. Talk Meaning feat. Arthur Verocai, Terrace Martin and Brandee Younger

Credit Foto: Jamal Burger