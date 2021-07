QUARTO ALBUM DEGLI HOVVDY A OTTOBRE. IL PRIMO SINGOLO SI CHIAMA “TRUE LOVE”

A distanza di due anni dal loro terzo LP, “Heavy Lifter“, gli Hovvdy sono pronti a ritornare con una nuova prova sulla lunga distanza, “True Love” (pre-order), in uscita il prossimo 1° ottobre via Grand Jury Music.

Il duo folk-pop di Austin composta da Charlie Martin e Will Taylor lo ha registrato lo scorso anno a Los Angeles nello studio di Andrew Sarlo (Big Thief, Courtney Marie Andrews), che lo ha prodotto insieme alla stessa band texana.

Il primo singolo è la title-track “True Love” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Adam Alonzo e Zach Taylor.

“True Love” Tracklist:

1. Sometimes

2. True Love

3. Lake June

4. GSM

5. Around Again

6. Hope

7. Joy

8. One Bottle

9. Blindsided

10. Hue

11. Junior Day League

12. I Never Wanna Make You Said