ASCOLTA “WORLD ON FIRE” IL NUOVO SINGOLO DEI KVB

Il duo di Manchester The KVB propone il primo brano inedito dal 2019 anno di uscita del mini-album “Submersion EP”.

“World on Fire” è così presentata dai suoi autori:

“World On Fire” è stata composta alla fine del 2019 e parla della dualità e come la frase ‘dare fuoco al mondo’, suona distruttiva ma può anche riguardare qualcosa di straordinario. Volevamo lascira questa frase volutamente aperta all’interpretazione… Nel corso del tempo siamo diventati tutti insensibili alle cattive notizie e agli eventi orribili attraverso la televisione e i social media. Più o meno allo stesso modo in cui le persone rallentano per guardare un incidente d’auto, sembra che tutti noi siamo diventati sempre più ossessionati dal guardare il mondo in fiamme.

Ascolta “World On Fire” che esce ufficialmente oggi sull’etichetta di Geoff Barrow (Portishead e Beak>) Invada Records:

