GLI STEREOPHONICS SVELANO I DETTAGLI DEL NUOVO “OOCHYA!”. ASCOLTA IL PRIMO SINGOLO.

Gli Stereophonics hanno reso i dettagli di “Oochya!” il loro 12° album in studio.

Il disco, che sarà presentato con un lungo tour UK nel 2022, uscirà il prossimo 4 marzo.

Primo singolo in ascolto “Hanging On Your Hinges”:

Così il cantante Kelly Jones ha descritto il pezzo:

“Hanging On Your Hinges” è influenzato dal mio amore per i primi ZZ Top e per cose più dark come “Masters Of Reality” e forse qualcosa di Iggy Pop… si torna ai tempi di “Bartender And The Thief”. E’ la canzone che meglio racconta il nuovo disco. Volevano farla ascoltare ai fans per prima.

Sul titolo:

“Oochya!” è una parola usata dalla band in studio per dire ‘facciamolo’. Ottimismo ed energia che volevamo catturare in “Hanging On Your Hinges”.

“Oochya!” tracklist:

Hanging On Your Hinges

Forever

When You See it

Do Ya Feel My Love?

Right Place Right Time

Close Enough To Drive Home

Leave The Light On

Running Round My Brain

Every Dog Has Its Day

You’re My Soul

All I Have Is You

Made A Mess Of Me

Seen That Look Before

Don’t Know What Ya Got

Jack In A Box