LANA DEL REY SVELA I DETTAGLI DEL NUOVO DISCO “BLUE BANISTERS”. GUARDA IL VIDEO DI UN QUARTO ESTRATTO.

Lana Del Rey svela i dettagli di “Blue Banisters” nuovo disco che uscirà il prossimo 22 ottobre.

L’album, in arrivo pochi mesi dopo il precedente “Chemtrails Over The Country Club”, dopo i 3 estratti anticipati a fine maggio presenta oggi un quarto singolo prodotto da Drew Erickson e diretto dalla stessa Del Rey.

Guarda il video di “Arcadia”:

Di “Blue Banisters” si parla da diversi mesi ormai, la stessa artista aveva inizialmente suggerito come possibile data di uscita il 4 luglio.

Il nuovo album conterrà i singoli “Blue Banisters”, “Wildflower Wildfire” e “Text Book” brani già ascoltati settimane fa.

“Blue Banisters” tracklist:

01 Textbook

02 Blue Banisters

03 Arcadia

04 Interlude – The Trio

05 Black Bathing Suit

06 If You Lie Down With Me

07 Beautiful

08 Violets for Roses

09 Dealer

10 Thunder

11 Wildflower Wildfire

12 Nectar of the Gods

13 Living Legend

14 Cherry Blossom

15 Sweet Carolina