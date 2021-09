“HEAVY DAYS” è IL NUOVO SINGOLO DEGLI STILL CORNERS

Dopo aver pubblicato il loro quinto album, “The Last Exit“, lo scorso gennaio, gli Still Corners sono già ritornati con materiale inedito.

La band dream-pop di stanza a Londra, infatti, ha appena rilasciato il nuovo singolo, “Hard Days”, che potete ascoltare qui sotto.

Scritto da Tessa Murray e Greg Hughes, il brano è stato registrato, prodotto e mixato dallo stesso Hughes.

Vi ricordiamo inoltre che gli Still Corners torneranno in Italia nell’aprile del prossimo anno: l’unico appuntamento con loro è previsto per mercoledì 20 al Circolo Magnolia di Segrate (MI).