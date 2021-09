Ritroviamo con piacere i Mastodon. Con un nuovo album “Hushed & Gri” annunciato per il 29 ottobre (pre-order), la band ha svelato anche il brano “Pushing the Tides”, ottimo antipasto all’uscita.

Tracklist:

The Crux

Sickle and Peace

More Than I Can Chew

The Beast

Skeleton Of Splendor

Teardrinker

Pushing The Tides

Peace And Tranquility

Dagger

Had It All

Savage Lands

Gobblers Of Dregs

Eyes Of Serpents

Gigantium

Credit Foto: Clark McBride